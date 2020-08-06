Зеленський ініціював збільшення "мінімалки" з вересня (оновлено)

Законопроєкт про зміни до Держбюджету внесено до парламенту.

Президент Володимир Зеленський подає на розгляд Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік" щодо збільшення розміру мінімальної заробітної плати до п’яти тисяч гривень з 1 вересня цього року.

Заступник керівника Офісу глави держави Юлія Ковалів назвала це "першим кроком для підняття соціальних гарантій громадянам", інформує пресслужба президента.

Очікується, що Верховна Рада розгляне та затвердить зміни до основного фінансового документа до кінця серпня "на позачерговій сесії, яка буде скликана для розгляду законопроєкту", зазначила заступниця керівника Офісу президента.

За словами Юлії Ковалів, відповідно до запропонованих змін до бюджету, основним джерелом для фінансування таких збільшених заробітних плат стане насамперед економія на обслуговуванні державного боргу.

Крім того, заступниця керівника Офісу президента нагадала, що минулого тижня Кабінет Міністрів схвалив макроекономічний прогноз на наступний рік, у якому також передбачено двоетапне підвищення мінімальної зарплати - до 6000 та 6500 гривень у 2021 році.

"На цій базі плануватиметься бюджет на 2021 рік, який, як передбачено законом, буде подано урядом до парламенту 15 вересня цього року", – констатувала Юлія Ковалів.

Оновлено. Проєкт закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" №3963 від 06.08.2020 внесено до Верховної Ради.

Згідно з інформацією на сайті парламенту, законопроєкт визначено президентом як невідкладний.

Документ передано на розгляд керівництву комітету з питань бюджету.

Нагадаємо, що мінімальна заробітна плата в Україні з 1 січня 2020 року становить 4723 грн. У 2019 році "мінімалка" становила 4173 гривні, рік перед тим - 3723 гривні.

У червні президент Володимир Зеленський доручив уряду за рік підняти мінімальну зарплату на 40% - з нинішніх 4723 гривень до 6500.