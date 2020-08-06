"Рейтинг": 20% українців вважають, що справи в Україні ідуть у правильному напрямку

"Слугу народу" підтримує трохи більше за чверть опитаних.

Лише 20% українців вважають, що загалом справи в Україні ідуть у правильному напрямку, 68% - протилежної думки.

Якби парламентські вибори проводили наступної неділі, у рейтингу партій лідирувала б партія "Слуга народу", яку готову підтримати майже 26% серед тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором.

Такі результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 5 серпня.

За партію "Опозиційна платформа - За життя" - 17,6%, партію "Європейська солідарність" - 15,7%, "Батьківщина" - 10,4%.

4,8% підтримали б Радикальну партію, 4,6% - партію "Сила і честь", 3,2% - Українську стратегію Гройсмана.

Однакова кількість опитаних підтримала б партію Шарія та ВО "Свобода" - по 3%.

Рейтинг інших політичних сил становить менше за 3%.

Водночас половина опитаних, які обирали партії, зазначили, що цілком упевнені у своєму виборі, 38% - скоріше впевнені, 15% - не впевнені.

Відносно більше впевнені у своєму виборі прихильники партій "Європейська солідарність", партії Шарія та "Опозиційна платформа - За життя".

Нагадаємо, на початку липня рівень електоральної підтримки президентської партії становив 29,3%.

Наприкінці липня електоральна підтримка президента Зеленського становила 30%.