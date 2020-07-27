Опитування "Рейтингу": електоральна підтримка Зеленського складає 30%

Якби вибори президента України пройшли найближчим часом, за Володимира Зеленського проголосували б 30,2% тих, хто має намір голосувати та визначився з кандидатом.

При цьому в другий тур президентських виборів вийшов би співголова проросійської партії ОПЗЖ Юрій Бойко, йдеться у результатах опитування соціологічної групи “Рейтинг”.

За п’ятого президента, нині співголову фракції “Європейська солідарність” Петра Порошенка проголосували б 13,7%, за лідерку “Батьківщини” Юлію Тимошенко - 9,1%.

“Ще 5,8% проголосували б за Ігоря Смешка, 3,9% - за Олега Ляшка, 3,1% - Володимира Гройсмана, 3,0% - Анатолія Гриценка. Рейтинг інших кандидатів не більший за 3%, ще близько 13% не визначилися”, - йдеться в опитуванні.

Зазначається, що рівень довіри до чинного глави держави складає 41%, що більше, ніж в інших представників влади. Однак не довіряють Зеленському 53% респондентів.

“Діяльністю президента Володимира Зеленського задоволені 36%, а 56% не задоволені, роботою голови Верховної Ради Дмитра Разумкова задоволені 24%, 55% не задоволені. Роботу прем’єр-міністра Дениса Шмигаля схвалюють лише 12%, чверть не можуть оцінити його діяльність, і 62% не схвалюють. Діяльність Верховної Ради та уряду схвалюють ще менше: близько 10% задоволені їх діяльністю, а майже по 80% не задоволені”, - повідомляється в результатах соціологічного дослідження.

В опитуванні брали участь особи віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження - не більш ніж 2,2%. Терміни проведення дослідження: 15-20 липня 2020 р.

Нагадаємо, що раніше гендиректор КМІС Володимир Паніотто повідомив, що зниження рейтингу Володимира Зеленського призводить до того, що голоси його виборців переходять до проросійських сил.

Червневе дослідження Центру Разумкова показало, що 35% українців проголосували б за Володимира Зеленського в першому турі виборів, 20% - за Бойка, 16% - за Петра Порошенка.