Партія "Слуга народу" провела перший тренінг з клієнтоорієнтованості. Про це повідомляється на сторінці партії у фейсбуці.

У партії також виклали відео про те, які вміння, навички та підходи відпрацьовувалися на цьому тренінгу.

Як зазначив голова партії Олександр Корнієнко, "Слуга народу" розпочинає системне навчання представників своїх обласних партосередків. Перший тренінг, за його словами, має стосуватися клієнтоорієнтованості - як правильно зрозуміти потреби виборців, як з ними взаємодіяти, як ефективно працювати з людьми та допомагати їм.

"Ми розпочали дуже великий системний проєкт, системне навчання наших партійців... Сьогодні тут близько 100 людей з усієї країни, вони отримають унікальні знання від найкращих спеціалістів з клієнтоорієнтованості. Ми знаємо, що історія з партійними офісами по всій країні за 30 років теж так "підупала", сумно це все виглядає, людей не чують, допомогти їм не можуть. І в принципі, це одна з причин, чому політичній партії менше довіряють у суспільстві. Ми хочемо це змінити, як ми змінили багато що, як ми змінили багато що в крані... Для цього ми зараз даємо додаткові знання нашим менеджерам, які допоможуть їм краще працювати зі зверненням громадян, краще допомагати всім виборцям "Слуги народу" та інших партій", - сказав Корнієнко.

Нагадаємо, у "Слузі народу" також розробляють кодекс етики для членів фракції.

Президентська партія "Слуга народу" отримала найбільше голосів виборців на дострокових парламентських виборах у липні минулого року. Під час першого засідання Верховної Ради IX скликання Зеленський заявив, що вона "стане найкращою в історії України або буде розпущена".