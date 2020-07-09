У "Слузі народу" змінили голову облорганізації через його інтерв'ю LB.ua

Керівником Кіровоградського обласного осередку "Слуги народу" замість Олександра Дануци став Микита Потураєв. Без проведення обласної партконференції "Слуга народу" змінила одного нардепа - як керівника обласного осередку - на іншого. Раніше Потураєв був прикріплений до Кіровоградщини як нардеп-куратор. Причина - інтерв'ю Дануци LB.ua.

Про це в коментарі LB.ua повідомив народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Дануца.

"У день виходу мого інтерв'ю на LB.ua Микита Потураєв (Прим.: народний депутат фракції "Слуга народу", новий голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики замість Олександра Ткаченка) повідомив мене в телефонній розмові, що мене знімуть з посади голови Кіровоградської обласної організації нашої партії. Аналогічне повідомлення я отримав від голови партії "СН" Олександра Корнієнка. Жодних пояснень про причини рішення зняти мене та мотивації я не почув і не отримав. Учора вища рада партії остаточно затвердила це рішення. І воно було ухвалено в односторонньому порядку, без моєї участі і жодних пояснень", - прокоментував Дануца.

Він звернув увагу на те, що новий голова Кіровоградської обласної організації Потураєв був призначений без дотримання внутрішньопартійного регламенту - без обов'язкового проведення конференції обласної організації.

"Конференція ухвалювала рішення про моє призначення. Однак у цьому випадку зміна керівництва відбулася без цієї процедури. Тільки рішенням вищої ради партії та без запрошення мене", - підкреслив він.

Депутат вважає, що власне "чесне та відверте інтерв'ю LB.ua стало причиною мого відсторонення. Саме таким чином - без засідання конференції на обласному рівні. Хоча нічого крамольного і, тим більше, шкідливого для іміджу партії в інтерв'ю не прозвучало. Однак узяли гору внутрішньопартійні маніпуляції, в результаті яких мене зняли. Незалежно від події, я був і залишаюся членом команди президента Володимира Зеленського і депутатом "Слуги народу". Маючи величезний досвід проведення передвиборних кампаній, зокрема в моїй області, я готовий і далі допомагати партії для того, щоб ми отримали результат на місцевих виборах. Де по області ми заходимо в кампанію з рейтингом близько 36%. І як я і говорив в інтерв'ю LB.ua, боротьба на виборах буде дуже непростою", - додав нардеп.

Також депутат підтвердив інформацію про те, що наразі партія призначила тільки двох голів міських осередків: у Києві та Кривому Розі.

Дануца припустив, що це робиться "зі стратегією мінімізації різних позицій голів обласних осередків і міст. По суті, щоб в областях усе було зосереджено в руках однієї людини (Прим.: голови обласного осередку). Призначення голів у Києві і вотчині президента Кривому Розі - зрозумілі. Але чи будуть далі призначатися голови міських партійних організацій - невідомо", - прогнозує він.

Нагадаємо, що Дануца з першого дня президентської кампанії Володимира Зеленського почав активну партійну роботу на Кіровоградщині, продовживши її на парламентських виборах. Обраний до Верховної Ради депутат сформував команду партії на Кіровоградщині для підготовки місцевих виборів. Зокрема, сформовано штаб із 40 осіб і обрано керівника - Михайла Бежана.

Тим часом новий голова обласної організації Потураєв не має досвіду роботи в Кіровоградській області. У Верховну Раду 9-го скликання він пройшов під номером 97 за списком партії.