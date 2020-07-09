Кулеба: у перемовинах з Угорщиною про жодні поступки не йдеться

Міністр переконаний, що проблеми відносин можна усунути тільки після зустрічі на найвищому рівні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив, що в перемовинах з його угорським колегою Петером Сіярто ніхто не робив один одному поступок.

Про це глава українського МЗС заявив в інтерв’ю Голосу Америки.

"Ми поки що не зробили один одному в перемовинах з Петером Сіярто поступок, але ми сфокусовані на відновленні довіри один до одного і наших країн одна до одної і на напрацюванні позитивного порядку денного", - сказав Дмитро Кулеба.

Міністр переконаний, що проблеми відносин України та Угорщини можна усунути тільки після зустрічі на найвищому рівні.

"Ми розуміємо, що комплексно проблеми в наших стосунках можуть бути усунуті лише після проведення зустрічі президента України і прем’єр-міністра Угорщини, і ми працюємо для того, щоб така зустріч відбулась і була результативною. Але поки що ні про які поступки однієї сторони іншій не йдеться, ми лише шукаємо взаємоприйнятні рішення", - сказав глава українського відомства.

Наприкінці червня повідомляли, що президент Володимир Зеленський і прем'єр Угорщини Орбан можуть зустрітися в кінці липня. Україна вже передала напрацювання щодо тексту меморандуму для саміту.

МЗС розраховує, що зустріч Зеленського і Орбана відкриє нову сторінку у двосторонніх відносинах між Угорщиною та Україною.