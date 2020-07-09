Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Порошенку, прокурор оголосив про завершення досудового слідства (оновлення)
Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Порошенку, прокурор оголосив про завершення досудового слідства (оновлення)
У Києві протестувальники перекривали міст Метро (оновлено)
У Києві протестувальники перекривали міст Метро (оновлено)
Кабмін призначив нового мовного омбудсмана
Кабмін призначив нового мовного омбудсмана
Суддя Вовк залишив без розгляду клопотання про запобіжний захід Порошенку
Суддя Вовк залишив без розгляду клопотання про запобіжний захід Порошенку
Глава ОДА просить уряд визнати трагедію на Луганщині надзвичайною ситуацією державного рівня (оновлено)
Глава ОДА просить уряд визнати трагедію на Луганщині надзвичайною ситуацією державного рівня (оновлено)
Яків Смолій: "Мета - дискредитувати керівництво НБУ. Зняти його, змінити на керованих"
Яків Смолій: "Мета - дискредитувати керівництво НБУ. Зняти його, змінити на керованих"
Експрикордоннику оголосили підозру в незаконному пропуску Порошенка на Мальдіви
Експрикордоннику оголосили підозру в незаконному пропуску Порошенка на Мальдіви
Україна виходить ще з однієї угоди СНД
Україна виходить ще з однієї угоди СНД
СБУ затримала в Києві позаштатного співробітника ГРУ, причетного до збиття "Боїнга" MH17
СБУ затримала в Києві позаштатного співробітника ГРУ, причетного до збиття "Боїнга" MH17
ГоловнаПолітика

На Донбасі відкрили 12-й Центр безпеки громадян

Усього в Донецькій області їх має бути 28.

У місті Соледар Донецької області відкрили Центр безпеки громадян. Про це повідомляє сайт МВС.

Він став 12-м таким центром на Донеччині, котрий надаватиме повний спектр безпекових послуг громадянам.

Фото: mvs.gov.ua

«Головне завдання Центру безпеки громадян – це надання повного спектру безпекових послуг. На території Центру знаходяться пожежно-рятувальний підрозділ, підрозділи екстреної медицини і - що дуже важливо, враховуючи близькість лінії розмежування - піротехнічний підрозділ. І після запровадження поліцейського офіцера громади він також буде тут», - сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Фото: mvs.gov.ua

За словами першого заступника міністра, створення таких центрів допоможе скоротити час реагування на надзвичайні події, а також забезпечить ефективну координацію та організацію дій підрозділів.

«До кінця року заплановано відкриття ще 4 центрів безпеки в Донецькій області, до 2022 року їх буде 28. Далі цей проєкт буде поширено на всю Україну», - додав Сергій Яровий.

Нагадаємо, перший центр безпеки громадян у Донецькій області почав роботу 2016 року в місті Лиман.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також