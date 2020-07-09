На Донбасі відкрили 12-й Центр безпеки громадян

Усього в Донецькій області їх має бути 28.

У місті Соледар Донецької області відкрили Центр безпеки громадян. Про це повідомляє сайт МВС.

Він став 12-м таким центром на Донеччині, котрий надаватиме повний спектр безпекових послуг громадянам.

Фото: mvs.gov.ua

«Головне завдання Центру безпеки громадян – це надання повного спектру безпекових послуг. На території Центру знаходяться пожежно-рятувальний підрозділ, підрозділи екстреної медицини і - що дуже важливо, враховуючи близькість лінії розмежування - піротехнічний підрозділ. І після запровадження поліцейського офіцера громади він також буде тут», - сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Фото: mvs.gov.ua

За словами першого заступника міністра, створення таких центрів допоможе скоротити час реагування на надзвичайні події, а також забезпечить ефективну координацію та організацію дій підрозділів.

«До кінця року заплановано відкриття ще 4 центрів безпеки в Донецькій області, до 2022 року їх буде 28. Далі цей проєкт буде поширено на всю Україну», - додав Сергій Яровий.

Нагадаємо, перший центр безпеки громадян у Донецькій області почав роботу 2016 року в місті Лиман.