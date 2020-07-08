ТКГ підтримала режим припинення вогню для безперешкодної і безпечної ліквідації пожеж на Луганщині

Погоджено також 13 ділянок для розмінування, у планах ще 7.

Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ), яке вже традиційно проходило у форматі відеоконференції, йдеться на сайті Офісу президента.

Під час дискусії українська сторона в ТКГ наполягла на невідкладному встановленні сталого та всеосяжного режиму припинення вогню, зокрема з огляду на ситуацію, що склалася внаслідок пожеж на Луганщині. Це звернення підтримав координатор ТКГ – представник ОБСЄ, узгодили учасники засідання, і завдяки активній позиції української делегації було отримано гарантії безпеки для польотів цивільних повітряних суден ДСНС з метою ліквідації пожеж у Луганській області поблизу лінії розмежування.

Координатор ТКГ, спеціальний представник чинного голови ОБСЄ посол Хайді Грау під час обговорення безпекових питань звернула увагу на проблему недопуску спостерігачів СММ ОБСЄ на тимчасово окуповані території України. Такий доступ з боку підконтрольних уряду України територій забезпечується в повному обсязі, в той час як з тимчасово окупованої території – досі блокується. Вона наголосила, що на території України мають бути однакові підходи до забезпечення доступу членів СММ ОБСЄ.

Водночас ОБСЄ визнала значний прогрес у питанні розробки оновленого плану розмінування. В межах цієї роботи та на виконання домовленостей паризького саміту нормандської четвірки було попередньо узгоджено 13 ділянок для проведення робіт з розмінування з можливістю подальшого опрацювання наступних семи ділянок. Для активізації роботи з питань безпеки українська делегація ініціювала проведення 14 липня додаткового засідання відповідної робочої групи ТКГ.

Підтримку знайшла позиція української делегації щодо можливості відкриття двох нових КПВВ у Луганській області впродовж чотирьох місяців.

Україна також укотре підтвердила готовність до якомога швидшого взаємного звільнення утримуваних осіб у форматі "всіх на всіх" і наголосила, що очікує на письмові підтвердження від іншої сторони.

Нагадаємо, напередодні в Луганській області поблизу лінії розмежування сил і засобів виникла масштабна лісова пожежа, внаслідок якої постраждав населений пункт і загинули люди. Вогонь охопив близько 50 га території Боровського та Охтирського лісництв у районі села Осколонівка, а також близько 40 га лісів Капітанівського лісництва поблизу села Капітанове. Поліція розглядає три версії виникнення пожеж. Зважаючи на небезпеку перекидання полум’я на населені пункти через посилення вітру та спекотну погоду Андрій Єрмак закликав учасників Тристоронньої контактної групи до забезпечення встановлення повного та всеосяжного режиму припинення вогню.