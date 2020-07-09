Порошенко закликав ЄС ввести проти Росії санкції за дезінформаційну кампанію на Європейському континенті

"Україна завжди була і залишається полігоном Росії у випробуванні різних форм гібридної війни".

Експрезидент України, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко закликав Європейський Союз розглянути можливість запровадження санкцій проти Росії за дезінформаційну кампанію, спрямовану на підрив безпеки та стабільності на Європейському континенті. Про це він заявив під час промови на форумі ЄНП з питань протидії дезінформації та пропаганді, у якому він брав участь на запрошення керівництва Європейської народної партії.

Петро Порошенко наголосив, що у своїх гібридних кампаніях Росія активно використовує демократичні цінності й інститути, такі як свобода слова та ЗМІ, і маніпулює ними.

"Важливим елементом боротьби з деструктивним впливом дезінформації мають стати активізація міжнародної співпраці для протидії гібридним загрозам, здійснення обмінів кращими практиками боротьби з дезінформацією, посилення роз’яснювальної роботи серед громадян щодо гібридних загроз та методів протидії", - наголосив Порошенко.

Також під час виступу він ознайомив європейських колег з досвідом протидії української влади російській гібридній агресії, включаючи дезінформацію та пропаганду у 2014-2019 роках. Він наголосив, що Україна завжди була і залишається полігоном Росії у випробуванні різних форм гібридної війни, в тому числі інформаційних, які мають на меті підрив суспільної довіри до влади, до політичних кіл і державних інститутів.

У Форумі також узяли участь віцепрезидент Європейської комісії Маргарітіс Щінас, член Європейської комісії Марія Габріель, міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, депутати Європейського парламенту та члени національних парламентів – представників політичної родини Європейської народної партії.