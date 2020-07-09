Журналіста Аркадія Бабченка в Росії внесли до переліку терористів та екстремістів

Бабченко якийсь час жив в Україні, але покинув її через незгоду з політикою чинної влади.

У Росії Федеральна служба з питань фінансового моніторингу внесла до переліку терористів і екстремістів журналіста Аркадія Бабченка, який покинув РФ 2017 року.

Відповідний запис з'явився у четвер, 9 липня, у реєстрі на сайті Росфінмоніторингу. Про причини такого рішення не повідомляється, передає Интерфакс.

43-річний Аркадій Бабченко - російський письменник і опозиційний журналіст, військовий кореспондент, видавець. У лютому 2017 року він повідомив, що тимчасово покинув Росію у зв'язку з погрозами йому та родині. Після цього він жив у Празі, потім в Ізраїлі, із серпня 2017 року - у Києві. У листопаді 2019 року Бабченко оголосив, що покинув Україну через незгоду з політикою чинної влади. Він повідомив, що виїхав до Ізраїлю і що збирається повернутися в Україну в майбутньому.

Навесні 2018 року Аркадій Бабченко став фігурантом гучного інциденту.

29 травня з'явилася інформація, що Бабченка застрелили в його помешканні в Києві. Наступного дня СБУ і Генпрокуратура показали його живого і заявили, що це була спецоперація, яка дозволила виявити ймовірного організатора вбивства журналіста й отримати список людей, яким також може загрожувати небезпека.

Тоді ж силовики сказали, що затримали можливого організатора - виконавчого директора українсько-німецького СП "Шмайсер" Бориса Германа. Він стверджує, що дійсно "замовив" убивство Бабченка колишньому учасникові бойових дій на Донбасі Олексію Цимбалюку, проте це була лише імітація замовлення, а насправді він діяв під контролем іншої особи з однієї з українських спецслужб.

На суді Герман назвав імовірного замовника з Росії - В'ячеслава Пивоварника, який народився і виріс в Україні, але якийсь час перед тим виїхав до Росії. Пивоварник, зі слів Германа, нібито працював в "особистому фонді" президента РФ Володимира Путіна. У Кремлі заперечують існування такого фонду.

30 серпня 2018 року Голосіївський районний суд Києва засудив Германа до 4,5 років позбавлення волі, після того як він пішов на угоду зі слідством.