СБУ затримала в Києві позаштатного співробітника ГРУ, причетного до збиття "Боїнга" MH17
СБУ затримала в Києві позаштатного співробітника ГРУ, причетного до збиття "Боїнга" MH17
У Києві протестувальники перекривали міст Метро (оновлено)
У Києві протестувальники перекривали міст Метро (оновлено)
Кабмін призначив нового мовного омбудсмана
Кабмін призначив нового мовного омбудсмана
Суддя Вовк залишив без розгляду клопотання про запобіжний захід Порошенку
Суддя Вовк залишив без розгляду клопотання про запобіжний захід Порошенку
Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Порошенку, прокурор оголосив про завершення досудового слідства (оновлення)
Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Порошенку, прокурор оголосив про завершення досудового слідства (оновлення)
Глава ОДА просить уряд визнати трагедію на Луганщині надзвичайною ситуацією державного рівня (оновлено)
Глава ОДА просить уряд визнати трагедію на Луганщині надзвичайною ситуацією державного рівня (оновлено)
Україна виходить ще з однієї угоди СНД
Україна виходить ще з однієї угоди СНД
Експрикордоннику оголосили підозру в незаконному пропуску Порошенка на Мальдіви
Експрикордоннику оголосили підозру в незаконному пропуску Порошенка на Мальдіви
Яків Смолій: "Мета - дискредитувати керівництво НБУ. Зняти його, змінити на керованих"
Яків Смолій: "Мета - дискредитувати керівництво НБУ. Зняти його, змінити на керованих"
ГоловнаСвіт

Журналіста Аркадія Бабченка в Росії внесли до переліку терористів та екстремістів

Бабченко якийсь час жив в Україні, але покинув її через незгоду з політикою чинної влади.

Журналіста Аркадія Бабченка в Росії внесли до переліку терористів та екстремістів
Фото: EPA/UPG

У Росії Федеральна служба з питань фінансового моніторингу внесла до переліку терористів і екстремістів журналіста Аркадія Бабченка, який покинув РФ 2017 року.

Відповідний запис з'явився у четвер, 9 липня, у реєстрі на сайті Росфінмоніторингу. Про причини такого рішення не повідомляється, передає Интерфакс.

43-річний Аркадій Бабченко - російський письменник і опозиційний журналіст, військовий кореспондент, видавець. У лютому 2017 року він повідомив, що тимчасово покинув Росію у зв'язку з погрозами йому та родині. Після цього він жив у Празі, потім в Ізраїлі, із серпня 2017 року - у Києві. У листопаді 2019 року Бабченко оголосив, що покинув Україну через незгоду з політикою чинної влади. Він повідомив, що виїхав до Ізраїлю і що збирається повернутися в Україну в майбутньому.

Навесні 2018 року Аркадій Бабченко став фігурантом гучного інциденту.

29 травня з'явилася інформація, що Бабченка застрелили в його помешканні в Києві. Наступного дня СБУ і Генпрокуратура показали його живого і заявили, що це була спецоперація, яка дозволила виявити ймовірного організатора вбивства журналіста й отримати список людей, яким також може загрожувати небезпека.

Тоді ж силовики сказали, що затримали можливого організатора - виконавчого директора українсько-німецького СП "Шмайсер" Бориса Германа. Він стверджує, що дійсно "замовив" убивство Бабченка колишньому учасникові бойових дій на Донбасі Олексію Цимбалюку, проте це була лише імітація замовлення, а насправді він діяв під контролем іншої особи з однієї з українських спецслужб.

На суді Герман назвав імовірного замовника з Росії - В'ячеслава Пивоварника, який народився і виріс в Україні, але якийсь час перед тим виїхав до Росії. Пивоварник, зі слів Германа, нібито працював в "особистому фонді" президента РФ Володимира Путіна. У Кремлі заперечують існування такого фонду.

30 серпня 2018 року Голосіївський районний суд Києва засудив Германа до 4,5 років позбавлення волі, після того як він пішов на угоду зі слідством.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також