Спецслужби Росії проводять інформаційну операцію проти України, - зовнішня розвідка

РФ намагається використати Україну для зовнішнього впливу на перебіг політичних подій у світі.

Російські спецслужби продовжують використовувати свої можливості в Україні для проведення інформаційних операцій проти Української держави.

Про це йдеться в заяві Служби зовнішньої розвідки України.

"Активізація багатовекторної роботи країни-агресора в українському інформаційному просторі є визнанням ефективності роботи українських спецслужб та спробою використати Україну для зовнішнього впливу на перебіг політичних подій у світі", - йдеться в документі.

У СЗРУ запевняють, що українські розвідувальні та спеціальні служби розуміють зазначені виклики та консолідовані у своєму головному завданні – захищати національну безпеку України.

Наприкінці червня в українському МЗС заявляли про спроби Росії дискредитувати Україну в Португалії. Повідомлялося, що в Португалії відбулася чергова спроба поширення антиукраїнської пропаганди.

У МЗС підкреслили, що такі спеціальні інформаційні операції мають на меті не тільки дискредитацію України як держави, а й її дружніх відносин з іншими державами.