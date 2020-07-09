10 липня відбудеться онлайн дискусія Київського Безпекового Форуму щодо результатів першого півріччя 2020 року

Який прогноз економічної та фінансової ситуації і які перспективи внутрішнього і зовнішнього становища України в близькому майбутньому?

10 липня, о 15:00 відбудеться трансляція нової онлайн дискусії Київського Безпекового Форуму "Перше півріччя 2020 року – кризовий і турбулентний період в українському та світовому житті".

·Які політичні підсумки цього складного півріччя?

·Які наслідки матимуть дії влади для стратегічного курсу та національної безпеки нашої держави?

·Який прогноз економічної та фінансової ситуації і які перспективи внутрішнього і зовнішнього становища України в близькому майбутньому?

Учасники дискусії :

-Олена Кондратюк, політик, заступник Голови Верховної Ради України, засновниця і співголова Міжфракційного об’єднання «Рівні можливості», народний депутат України VI-IX скликань;

-Володимир Лавренчук, економіст, банкір, Голова правління Райффайзен Банку Аваль у 2005-2019 роках;

-Юрій Макаров, журналіст, громадський діяч, шеф-редактор Суспільного телебачення, Голова Комітету з національної премії імені Тараса Шевченка;

-Томаш Фіала, підприємець, Генеральний директор української інвестиційної компанії «Dragon Capital», Президент Європейської Бізнес асоціації;

-Арсеній Яценюк, політик та економіст, Голова Київського Безпекового Форуму і Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках;

-Данило Лубківський, дипломат, заступник Міністра закордонних справ України у 2014 році, дипломатичний радник Прем’єр-міністра у 2015-16 роках і член Правління Фонду «Відкрий Україну».

Трансляція на ресурсах :

YouTube Фонду «Відкрий Україну»: https://bit.ly/2YYesPc;

Facebook Арсенія Яценюка: https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/;

Facebook КБФ: https://www.facebook.com/ksfopenukraine/;

Сайті Фонду «Відкрий Україну»: https://openukraine.org/ua;

Сайті КБФ: https://ksf.openukraine.org/ua.