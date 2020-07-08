​Зеленський проінспектував "Велике будівництво" в Чернівецькій області

Під час робочої поїздки на Буковину президент Володимир Зеленський ознайомився з реалізацією Національної програми "Велике будівництво" в Чернівецькій області

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Зеленський відвідав Рідківську загальноосвітню школу та ознайомився з перебігом реалізації в регіоні Національної програми "Велике будівництво". Нині 548 учнів школи навчаються в корпусах, які були збудовані ще наприкінці ХІХ століття. Тож є гостра необхідність спорудження нової будівлі навчального закладу.

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук ознайомив президента з перебігом будівництва нового приміщення школи.

Загальна вартість будівництва, яке здійснюється коштом місцевого бюджету та Фонду регіонального розвитку, складає 73,2 млн грн, з них освоєно 50,6 млн грн. Вже побудовано нові корпуси школи, спортзал і відремонтовано дахи; здійснено часткове утеплення фасадів; встановлено всі вікна та зовнішні двері. Ще необхідно виконати внутрішні оздоблювальні роботи, встановити електротехнічне та сантехнічне обладнання тощо. Голова ОДА пообіцяв президенту завершити ремонтні роботи в навчальному закладі до 1 вересня.

Осачук також звернувся до президента з проханням допомогти з фінансуванням будівництва Лукодрому олімпійської майстерності. Цей комплекс планують звести в межах реалізації проєкту президента з будівництва спортивних «магнітів» у кожній області. Його орієнтовний бюджет - 43 млн грн.

Щодо відновлення автодоріг у регіоні в межах програми "Велике будівництво", то Осачук повідомив: на сьогодні проведено і завершено всі тендери. У Чернівецькій області цього року буде відремонтовано та збудовано 50 км місцевих та 70-80 км доріг державного значення.

"На сьогодні сумарно на державні дороги та дороги місцевого значення в області виділено понад 1 мільярд гривень", - повідомив голова облдержадміністрації.

Зеленський також відзначив важливість будівництва доріг в Україні та Чернівецькій області зокрема.

"Коли ще не був президентом, мені соромно було їздити Україною через якість доріг, яких не було. У цьому році, ви знаєте, понад чотири тисячі кілометрів доріг ми побудуємо. Зараз у процесі", - наголосив Зеленський.

Президент зауважив, "Укравтодор" працює над тим, щоб за п’ять років досягти в Україні принципово іншого рівня сервісу та якості доріг.

Напомним, 28 червня Зеленський підписав зміни до Бюджетного кодексу щодо фінансування розвитку дорожньої галузі.

18 червня Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до державного бюджету України на 2020 рік", який дозволяє використовувати гроші з фонду боротьби з COVID-19 на будівництво і ремонт доріг, а також закупівлю обладнання для лікарень.

Раніше Зеленський заявляв, що хотів би стати президентом, при якому в Україні побудують все дороги.