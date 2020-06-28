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Зеленский подписал изменения в Бюджетный кодекс о финансировании ремонта дорог

В Украине появится кредитная программа для местных властей.

Зеленский подписал изменения в Бюджетный кодекс о финансировании ремонта дорог
Фото: facebook/Луганська обласна державна адміністрація

Президент Владимир Зеленский подписал изменения в Бюджетный кодекс относительно финансирования развития дорожной отрасли. 

В пресс-службе Офиса президента сообщили, что этот закон позволит местным властям брать кредиты на ремонты дорог местного значения уже в 2020 году.

Согласно документу, 90% общего объема субвенции распределяется между соответствующими местными бюджетами (кроме бюджета города Киева) в зависимости от протяженности автомобильных дорог местного значения.

Средства могут направляться на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах в размере не более 20% объема такой субвенции.

Также эти средства можно будет направить на погашение и обслуживание местного долга по местным внутренними и внешними заимствованиями, привлеченными для выполнения ремонтно-строительных работ.

Речь идет о тех займах, которые требовались для выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и коммунальной собственности в размере не более 30% объема такой субвенции

Этот законопроект Верховная Рада приняла 4 июня этого года.

Напомним, 18 июня Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год", который  разрешает использовать деньги из фонда борьбы с COVID-19 на строительство и ремонт дорог, а также закупку оборудования для больниц.

Ранее Зеленский заявил, что хотел бы стать президентом, при котором в Украине построят все дороги.

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