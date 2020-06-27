Главный санврач признался в усталости от должности

Главный санитарный врач Виктор Ляшко признался, что устал от своей должности.

Об этом он сказал в интервью журналистке Алесе Бацман 26 июня, отвечая на вопрос о политических амбициях.

"Я врач по профессии, и знаете, чего бы хотел больше всего сейчас? Преодолеть эпидемию коронавирусной болезни и хотя бы неделю провести с женой и ребенком без телефона", - сказал он.

Ляшко добавил, что с каждым днем все сильне ощущает истощение. Он готов работать до тех пор, пока это нужно государству, но не прочь передать дела преемнику.

"Драйвит только то, что твои решения сегодня влияют на ситуацию и спасают жизни... Я буду здесь, пока требуется мое решение. Если будет человек, который готов меня заменить, и скажет: "Я готов принимать те решения, которые ты принимаешь, команда министерства это принимает", - я с радостью пойду отдохнуть или заниматься другим делом, которое будет поднимать Украину на более высокую ступень", - сказал он.

На вопрос, хочет ли он стать мэром Киева, Ляшко ответил: "Я думаю, что мало кто бы сказал "нет" на такое предложение".

Также он сказал, что в десятилетней перспективе, возможно, хотел бы даже стать президентом Украины.

"Если вы будете помнить фамилию Ляшко, потому что с ковидной эпидемией мы точно справимся за этот период времени", - уточнил он.

Напомним, что 25 октября в Украине пройдут местные выборы. В том числе будут киевляне будут выбирать мэра. Главным претендентом на победу в Киеве, согласно последним соцопросам, остается действующий мэр Виталий Кличко.