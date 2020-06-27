В США зарегистрировали рекордное число новых случаев коронавируса: более 45 тыс. за сутки

В США 26 июня был зарегистрирован новый рекорд по суточному приросту случаев коронавируса. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на данные федеральных и местных властей.

В течение суток в Штатах было подтверждено 45 242 случая COVID-19 – это абсолютный максимум с начала эпидемии и почти на 6 тыс. случаев больше предыдущего рекордного показателя, который был зарегистрирован 25 июня.

На этой неделе в США фактически ежедневно фиксируют суточные рекорды, максимальные показатели до этого регистрировались в апреле, а затем интенсивность распространения инфекции начала падать.

По подсчетам Associated Press, за последние две недели среднесуточный прирост новых случаев заражения в США увеличился более чем на 50%.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи констатировал, что в ситуация с заболеваемостью коронавирусом в стране очень серьезная, передает BBC.

Во время пятничного брифинга представители Белого дома призвали молодых американцев пройти тест на вирус, даже если у них нет симптомов заболевания.

Специалисты в области здравоохранения отмечают, что реальные цифры по заболевшим могут быть в 10 раз выше официальных.

В некоторых штатах - например, Техасе, Флориде и Аризоне - ухудшение ситуации вынудило власти отложить снятие введенных ранее коронавирусных ограничений.

Соединенные Штаты являются абсолютным лидером по количеству инфицированных (около 2,5 млн человек) и смертей от коронавируса (более 125 тыс.). Далее следует Бразилия (1,2 млн заразившихся и 56 тыс. смертей) и Россия (626 тыс. инфицированных и почти 9 тыс. смертей).