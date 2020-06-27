Военная разведка РФ предлагала деньги боевикам Талибана за убийства американских военных, - СМИ

Морпехи армии США на боевой позиции во время пребывания контингента с миссией в провинции Каписа, Афганистан.

Подразделение российской военной разведки тайно предлагало деньги боевикам, связанным с Талибаном, за убийство военных международной коалиции в Афганистане, в том числе из США.

Об этом написало издание New York Times со ссылкой на источники. О том, что российская разведка предлагала награду за убийства американских военных, со ссылкой на источники сообщила также The Wall Street Journal.

По данным журналистов, к выводу о том, что Россия в 2019 году предлагала награду за убийство военных, США пришли ещё несколько месяцев назад.

"Власти Штатов считают, что боевики получили от России часть средств, но не ясно, совершили ли они заказные убийства — за 2019 год в Афганистане убили 20 американцев", — говорится в материале NYT.

Издание выяснило, что разведка США доложила об этой ситуации Трампу, в марте в Белом доме прошло совещание, на котором чиновники разработали несколько вариантов ответа на действия России — начиная от дипломатической жалобы и требования прекратить враждебные действия до новых санкций.

Власти США пока не приняли никаких мер.

По данным разведки США, деньги боевикам Талибана предлагало подразделение ГРУ, связанное с отравлением "Новичком" в Солсбери Сергея Скрипаля в марте 2018 года.

Это якобы происходило в 2019 году во время переговоров США с Талибаном по установлению мира. Информацию о возможном вознаграждении получили, в том числе, в ходе допросов захваченных боевиков.

МИД РФ назвало публикацию американской газеты "вбросом". А посольство России в США заявило, что "необоснованные обвинения" New York Times привели к "прямым угрозам жизни сотрудников российских посольств в Вашингтоне и Лондоне".

Посольство прикрепило к посту в Твиттере скриншоты, на одном из которых говорится: "Давайте объявим „вознаграждение“ за ваших дипломатов".