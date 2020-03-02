Трамп, Афганистан и конец самой длинной войны США

После помпезного визита Трампа в Индию, где президента США встречали теплее, чем любого из британских монархов в 19-20 веках, США достигли еще более знакового успеха – подписали договор с афганским движением Талибан. Это означает конец головной боли Пентагона, американского налогоплательщика и штаба Республиканской партии перед выборами. После этого у Трампа станет не только еще меньше поводов беспокоиться о результатах президентских выборов осенью этого года, но также появится шанс стать, как минимум, "Человеком года-2020" по версии Time. А если взять еще чуть повыше, то получить Нобелевскую премию мира. Ну если не получить, то по крайней мере заслуженно войти в список номинантов.

Трамп обладает редким умением даже среди политиков обставлять любую ситуацию как личную победу. После подписания договора с талибами Трамп похвалился как собственными успехами в борьбе с международным терроризмом, так и удостоил комплиментами самих талибов, назвав их лучшими воинами. Было бы интересно спросить у Трампа: чем хорошие талибы лучше плохого ИГИЛ?

Фото: Twitter Ryan Fournier Трамп на авиабазе Баграм (Афганистан)

По условиям соглашения предусматривается следующее:

полный вывод войск США и НАТО из Афганистана в течение 14 месяцев после подписания документа;

проведение правительством Афганистана переговоров с Советом Безопасности ООН по исключению членов «Талибана» из санкционного списка к 29 мая. Сам Вашингтон намерен исключить группировку из своего списка санкций к 27 августа;

Сокращение США войска в Афганистане до 8,6 тыс. в течение 135 дней в зависимости от выполнения талибами своих обязательств по соглашению. Взамен «Талибан» должен отказаться от использования афганской территории для нападения;

США воздержатся от применения силы против территориальной целостности Афганистана;

Соединенные Штаты обязуются не вмешиваться во внутреннюю политику страны;

Ежегодно США будут направлять средства для обучения, консультирования и оснащения сил безопасности Афганистана;

Афганское правительство освободит до 5 тыс. заключенных талибов в знак доброй воли в обмен на тысячу сотрудников сил безопасности, удерживаемых талибами.

Это, конечно же, не закончит войну для самого Афганистана, но точно закончит афганскую войну для самой Америки. Остальное не имеет значения. Этот договор по сути является сепаратным – заключенным без участия официального правительства Афганистана. Талибы не признают само правительство в Кабуле и не возьмут на себя никаких обязательств. Наоборот, это афганское правительство берет на себя обязательства выпустить из заключения пять тысяч талибов.

Проиграли сами себе

Афганская война стала самой длительной в истории США, переплюнув вьетнамскую, и длилась в два раза дольше, чем советская война в Афганистане. Однако ее последствия объективно являются гораздо менее драматическими, чем вьетнамская, и тем более чем афганская для СССР.

США потеряли во Вьетнаме с 1965 по 1973 годы 58 тысяч солдат, а в Афганистане – 2400 человек. Советский Союз потерял в Афганистане более 13 тысяч, и эта война стала одной из причин краха экономики и самого государства.

Фото: Twitter One America News Американские военные в Афганистане

Прямые расходы на войну США за все годы составили $778 млрд, то есть, немного более от общего бюджета Пентагона ($738 млрд), выделенных только на этот год. Хотя общие расходы уже потянули на два триллиона долларов. Но ничего страшного – американская экономика позволяет выдержать и не такое.

Расходы государственных структур США на восстановление Афганистана составили $44 млрд. и превысили общие расходы знаменитого "Плана Маршалла", который поднял Западную Европу и Японию из руин Второй мировой войны, и по сей день обеспечивает США присутствие и военное доминирование в этом регионе.

Однако афганская война в истории США станет парадоксом и загадкой для следующих поколений. Ведь возникает вопрос: как Америка умудрилась проиграть войну в полностью тепличных условиях, когда на стороне США были все друзья по НАТО и даже бывшие враги типа Путина? И более широкий вопрос: как получается так, что в 21 веке Америка вообще не смогла выиграть ни одной войны? Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия – сплошные поражения, только разного размера и стоимости. И эти поражения от крайне отсталых противников. О том, чтобы выгнать Путина из Крыма, как Саддама из Кувейта, вообще речь никогда не шла.

Самый ценный подарок Путину

Само вторжение США в Афганистан случилось 7 октября 2001 года, ровно на день рождения Владимира Путина.

Путин уже более года был президентом РФ, и отношения с США были полны шероховатостей. В частности, американцы подвергали Россию критике за вторую войну в Чечне и за помощь оружием афганским моджахедам, которые противодействовали планам талибов завершить полный захват территории Афганистана.

Фото: EPA/UPG Джордж Буш-младший и Владимир Путин

После 11 сентября американцы стали самыми благодарными клиентами Путина. Само планирование и начало вторжение США в Афганистан состоялось при активнейшей помощи ГРУ ГШ РФ. Оружие, которое Россия поставляла Северному Альянсу за свой счет с 2001 года, стало оплачиваться за счет США. Главный канал снабжения войск Соединённых Штатов и НАТО в Афганистане был проложен из европейских баз НАТО через Россию. Война США в Афганистане стала медовым месяцем в отношениях между Вашингтоном и Москвой на весь срок 8 лет правления Джорджа Буша-мл. Отрезвление наступило только после нападения России на Грузию. Однако это сошло Москве с рук, поскольку силы США и НАТО на то время полностью зависели от российского транспортного коридора снабжения, который был более безопасен, чем южный маршрут через Пакистан.

Друзья хуже врагов

И вот при всех этих тепличных условиях полной глобальной поддержки американцы умудрились проиграть войну в Афганистане. Поражения в годы "холодной войны" имели понятное объяснение. Там, где американцы пытались "строить нацию" где-то в Южном Вьетнаме и использовали свои миллиарды на строительство государства, армии, школы, дороги и тд, СССР и Китай тратили деньги на оружие, которым это всё построенное и уничтожалось. Ровно так же США поступали и советскими проектами в Афганистане, Африке или Никарагуа.

Но нынешняя война в Афганистане на это не похожа. За талибами, которые убили 2400 американских солдат, стоят американские же союзники – Пакистан и Катар. Талибан является детищем пакистанских спецслужб, и ни один пакистанский генерал и политик не стал объектом американского возмездия. В то время как афганские талибы убивали американских солдат, официальное представительство Талибана открыто работало в Катаре – в стране, где находится главная американская база в Персидском заливе.

Фото: EPA/UPG Подписание мирного соглашения между США, правительством Афганистана и Талибаном

Американские расходы на восстановление Афганистана превысили траты "Плана Маршалла", и сами американцы знают, что эти деньги в основной массе были полностью украдены еще за время предыдущей республиканской администрации. Афганцы же как были, так и остались в каменном веке. Это видно с любой сторожевой вышки на каждой американской базе. О какой лояльности местного населения и безопасности периметра можно говорить? Но тем немногим счастливчикам, которым удалось получить работу водителем или уборщиком мусора на этой базе, каждый день грозит расправа от рук талибов, которые действовали и действуют под носом у американских войск даже в самых больших городах.

Десять лет назад, уже при Обаме, американские геологи нашли залежи полезных ископаемых на триллион долларов. Однако их и не думали начинать разрабатывать. Надеяться, что в богатом минеральным сырьем Афганистане будет построена хотя бы одна ветка полноценной железной дороги, можно разве что при условии передачи Афганистана в полную оккупацию Китаю.

Американское присутствие в Афганистане оказалось полностью провальным. Американцы, как сказал бы сэр Артур Конан Дойл, "не вынесли бремя белого человека". Самым очевидным сценарием выглядит продолжение талибами войны до полного свержения правительства в Кабуле. Наверное, в Вашингтоне рассчитывают, что об этом голова должна болеть уже у Путина.

А в Украине тоже стоит подумать, если уж Трамп помирился с талибами на первом сроке, то что будет мешать ему помириться с Путиным на втором? И не умоет ли Трамп руки в Украине, как он это сделал в Сирии и в Афганистане?