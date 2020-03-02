Поездка Зеленского в Пекин, китайские авиалинии в Украине, наши инвесторы в Шанхае – планы нового украинского посла в КНР

Также и китайская сторона направила на работу в Украину опытного дипломата, который неплохо понимает, чем живёт Украина. Известно, что г-н Фань Сяньжун в прошлом был послом Китая в Таджикистане (2010-2015 годах), а в Украину прибыл из Москвы с должности советника-посланника Посольства КНР в РФ в ранге Полномочного министра. Для него Украина не новая страна. Более того, он имел непосредственное отношение к самому раннему этапу становления украинско-китайских дипломатических отношений.

Украина и Китай синхронно обменялись новыми послами. Оба дипломата в конце февраля прибыли к месту дальнейшей службы. Чрезвычайный и полномочный посол Сергея Камышев отправился в китайскую командировку уже во второй раз. Он возглавлял дипмиссию в Пекине с 2004 по 2009 год.

Важно, чтобы Зеленский приехал в Китай

Сергей Камышев собирался выехать в китайскую столицу несколько ранее в феврале месяце, однако ситуация с распространением коронавируса, вероятно, скорректировала эти планы. Но это время было использовано дипломатом с пользой. Он проводил встречи с представителями украинского бизнеса, принимал участие в заседании украинской части Комиссии по сотрудничеству между правительством Украины и правительством КНР, посещал различные министерства и ведомства, от которых зависит реализация проектов с Китаем.

На одной из таких встреч, которая проходила в стенах Торгово-промышленной палаты, побывал корреспондент LB.ua и узнал о планах украинского посла в Китае.

Фото: Фото предоставлено автором Сергей Камышев в Торгово-промышленной палате Украины

Очевидно, что верительные грамоты украинский посол вручит председателю КНР Си Цзиньпину где-то в конце марта. Не исключено, что стороны «скоординируют» и этот момент, тогда встреча Фань Сяньжуна с Владимиром Зеленским пройдёт параллельно этому событию.

Согласно правилам, принятым в Китае, обычно сразу несколько новоназначенных иностранных дипломатов вручают верительные грамоты главе КНР, по очереди.

«В прошлый в мой приезд у меня было 15 минут, чтобы непосредственно поговорить с лидером Китая, – вспоминает Сергей Камышев, - каждому послу дают примерно такое время, чтобы поговорить с первым лицом государства. Так вот, 14 минут я буду его убеждать, как важно, чтобы президент Владимир Зеленский приехал в Китай. Можете мне поверить. Это одна из первейших задач посла – сделать всё, чтобы состоялся визит руководителя твоего государства».

По мнению Сергея Камышева, примерно год уйдет на подготовку и организацию такого визита. Стоит отметить, что если исходить из очередности визитов, то после визита в Китай Виктора Януковича в декабре 2013 года, сейчас очередь китайской стороны. Но в нынешних условиях визит китайского лидера в Украину маловероятен. К тому же произошла длительная пауза (за все 5 лет президентства Петра Порошенко визитов высокого уровня между Украиной и КНР не было).

Именно поэтому Киев сегодня в большей мере должен быть заинтересован в возобновлении политического диалога на высоком уровне с Китаем, а значит выступить с инициативой или, по крайней мере, проявить интерес к возможности визита украинского президента в Пекин.

Экономика в приоритете

«Нам бы было важно попросить наше правительство, чтобы оно определилось с теми стратегическими проектами, которые был бы готов реализовывать Китай. Сейчас близки к реализации проекты возведения мостов через Днепр в Кременчуге и Запорожье, линия электропередач в Харьковской области и ряд других», - говорит Камышев.

По словам дипломата, очень много подписывается соглашений и протоколов о намерениях с Китаем, но все это лишь декларации, под которыми нет ни технических проектов, ни расчётов.

Эти вопросы уже были обсуждены в ходе заседания украинской части межправительственной Комиссии под председательством вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы 31 января 2020 года.

Фото: Lb.ua

По итогам этой встречи было дано поручение разработать Атлас перспективных проектов по всем направлениям, которые будут предложены в нынешнем году китайской стороне во время совместного заседания Межправительственной комиссии в Пекине. Для ее подготовки нужно провести еще несколько заседаний отраслевых подкомиссий.

Напомним, что отраслевыми направлениями в сотрудничестве двух стран определены: научно-техническое, космос, торговля и сельское хозяйство, культура и образование, медицина. Также существует рабочая группа по вопросам инвестиций и координационная комиссия по сотрудничеству в сфере ВПК.

«Стратегические инфраструктурные проекты могли бы выполняться в русле инициативы «Один Пояс, один путь», - подчеркнул Сергей Камышев, - на данный момент существуют два меморандума, касательно нашего участия в этой инициативе, и нам остается только наполнить их конкретикой. Это также и моя задача как посла».

Фото: Li Gang / Globallookpress Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии ввода в эксплуатацию первого отечественного авианосца Китая «Шаньдун»

За последний год, как известно, Китай стал крупнейшим торговым партнером Украины среди зарубежных стран. Товарооборот достиг отметки почти в $12 млрд. Но в то же время увеличилось негативное сальдо в торговле Украины, поскольку Китай поставляет в нашу страну больше своих товаров.

«Правительство Китая объявило политику, направленную на стимулирование импорта, в частности, они проводят выставку импортных товаров –International Import Expo в Шанхае. Это для нас сигнал, чтобы мы экспортировали больше в Китайскую народную республику», - подчеркнул Сергей Камышев. Здесь открывается возможность для украинских экспортеров, особенно производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью. К сожалению, пока Украина торгует с Китаем в основном сырьевыми товарами с низкой степенью переработки.

По словам дипломата, следует внимательно изучить идею о создании зоны свободной торговли. Эту инициативу продвигает китайская сторона, но в условиях торгового дисбаланса многие украинские эксперты и предприниматели видят угрозу от массового и дешевого китайского товара. Ряд предпринимателей прямо озвучивали Сергею Камышеву свои опасения по этому поводу. Впрочем, он дал понять, что не является сторонником протекционизма и закрытия рынков, но поддерживает конкуренцию.

Сергей Камышев заверил представителей бизнеса, что будет вместе со специалистами экономического отдела Посольства Украины в Китае рассматривать все конкретные проекты, которые будут предложены бизнесом для развития экономических отношений.

Фото: cca.com.u Сергей Камышев на заседании Китайской Торговой Ассоциации

Он также отметил: как человек, который молодые годы провёл в Донецке, тема войны и восстановления Донбасса для него очень болезненна. Камышев отметил, что во время работы в Пекине попытается привлечь китайскую сторону к программам и проектам восстановления экономики регионов, которые пострадали в ходе войны.

Кстати, Китай уже оказывает гуманитарную помощь Украине через предоставление правительственных грантов на сотни миллионов долларов, по которым Украина получает технику, медицинское оборудование. «Китай никогда не признавал ни аннексию Крыма, ни Донбасса, и мы исходим из того, что Китай – это наш стратегический партнер. И в этих вопросах он на нашей стороне. И, к слову, если вы где-то услышите, что Китай занимает пророссийскую позицию, я вас заверю, что Китай всегда занимает прокитайскую позицию. Вот из этого мы должны исходить», - сказал дипломат.

Проблема транспортного сообщения

Посол также обратил внимание на проблему отсутствия с конца прошлого года прямого авиасообщения между Китаем и Украиной, после решения «Международных Авиалиний Украины» отказаться от рейсов в Пекин. Украинским самолетам приходилось облетать территорию России по пути в Китай, что делало полёты продолжительнее на два часа (чем если лететь по прямой) и, соответственно, они становились более затратными. Правительство Украины отказалось от идеи компенсации этих потерь коммерческому перевозчику, и тот сократил сетку полетов.

Фото: Facebook Ukraine International Airlines UIA

Сергей Камышев видит выход из сложившейся ситуации в запуске на этот маршрут рейсов китайских авиалиний. По крайней мере, ранее такие китайские авиакомпании «Южные авиалинии» и «Хайнаньские авиалинии» уже вели переговоры о рейсах в Украину. «Я бы занялся тем, чтобы сюда начали заходить китайские авиалинии. Потому что если они сюда будут летать, тогда и нашим придется задуматься, почему бы не делать то же самое. Конкуренция на маршруте приведет к улучшению ситуации», - отметил Сергей Камышев. Впрочем, пока одна из китайских компаний лоббирует рейс Киев-Урумчи – столицу самого западного китайского региона, - но, по словам посла, нужен прямой рейс между столицами государств, ни как иначе.

От решения проблемы транспортного сообщения сегодня зависит развитие туристических обменов с Китаем. Один из вопросов, который Сергей Камышев «продавил» в прошлую свою каденцию, – решение китайских властей включить Украину в список стран, в которые разрешен групповой туризм. В новую свою каденцию Сергей Камышев попытается договориться с китайской стороной о взаимном безвизовом режиме для туристических групп.

«Китайский туристический рынок на выезд это 150-160 млрд долларов в год, это то сколько тратят 110-115 млн туристов. Львиную долю этих денег забирают себе россияне, поскольку они разрешили «групповой безвиз» для туристов. И сегодня китайцы массово едут в Россию. Не нужно их бояться – это обеспеченный турист, который оставляет в стране», - подчеркнул дипломат.

В прошлые годы Украина принимала 30-40 тысяч китайских туристов, что является ничтожным количеством в общем туристическом потоке. В текущем году статистика по туристам из Китая может оказаться хуже, не только из-за мер предпринятых в связи с короновирусом в Китае (он так или иначе закончиться), но также по причине отсутствия прямого сообщения между двумя странами.

Фото: EPA/UPG Жители Китая спасаются от эпидемии коронавируса

При этом, эксперты из «Китайского института по исследованиям выездного туризма» дали прогноз, что если с эпидемией удастся справиться до конца апреля, организованный выезд групп из Китая быстро восстановиться и не будет ниже прошлого года.

Сергей Камышев пригласил всех заинтересованных в развитии украинско-китайских отношений не стесняться посещать его в Посольстве Украины в КНР, и многим из-из тех, с кем встречался перед отлетом из Украины, оставил свою персональную почту и контакты.

Возвращение в Украину ровно через 28 лет

В тот самый день, когда Сергей Камышев прибыл в Китай, чтобы приступить к работе, в Киеве встречали его китайского визави Чрезвычайного и Полномочного посла КНР Фань Сяньжуна.

Дипломата встретили в аэропорту сотрудники посольства и официальный представитель украинского МИД. Посол Фань Сяньжун «выразил готовность оправдать возложенные на него ожидания и всеми силами содействовать всестороннему развитию отношений стратегического партнерства между Китаем и Украиной на благо народов обеих держав». Надеемся, что после вручения верительных грамот китайский дипломат подробно расскажет о видении своей работы в Украине.

Фото: Facebook Chinese Embassy in Ukraine Приезд нового посла Китая в Украину

Пока же удалось выяснить малоизвестный широкой публике эпизод в его биографии. После установления дипотношений Китая и Украины 4 января 1992 года, именно 27 февраля 1992 года группа из трех китайских дипломатов прибыла в Киев. Это была передовая рабочая группа – «мини-посольство» (как они себя называли), которая по решению китайского МИД была откомандирована, чтобы установить первый дипломатический контакт Киева и Пекина. Одним из этой троицы стал именно Фань Сяньжун, которому было без малого 29 лет.

Непосредственные участники этой поездки вспоминают, что по тем временам это задание было экстраординарное для китайской дипломатической службы: с нуля наладить контакт со страной, которая только возникла, и где никогда не было китайского дипломатического присутствия.

Для вручения тогдашнему главе украинского МИД Анатолию Зленко своих рекомендательных писем китайские дипломаты были вынуждены из гостиницы «Русь» идти пешком, поскольку такси за ними не приехало. А первую табличку для посольства пришлось печатать на русском и английском, поскольку в Киеве тогда никто не умел изготовить иероглифическую надпись…

Китайцы любители различных знаков и примет. И дата приезда в Киев нового посла была, очевидно, выбрана ими не случайно. Для Фань Сяньжуна это будет уже вторая попытка выстроить отношения Китая с такой знакомой, но сильно изменившейся Украиной.