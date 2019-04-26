Си Цзиньпин пообещал "новый шелковый путь" без коррупции

В Пекине проходит двухдневный форум, посвященный созданию нового транспортного коридора между КНР и Европой.

Председатель КНР и глава Коммунистической партии страны Си Цзиньпин пообещал реализовывать инициативу по созданию "Нового шелкового пути"- транспортного коридора, который напрямую свяжет Китай с Европой.

Об этом он заявил в Пекине на открытии двухдневного форума "Один пояс - один путь", передает Deutsche Welle.

Си Цзиньпин подчеркнул, что при развитии транспортного маршрута КНР будет придерживаться политики "нулевой терпимости к коррупции".

Во встрече принимают участие почти 40 глав государств и правительств, десятки министров и представители более 100 стран мира.

В частности, Германию на форуме представляет министр экономики и энергетики Петер Альтмайер. Свою позицию он обозначил еще перед началом встречи.

"Развитие инфраструктуры между Европой и Азией - это важная тема. Однако оно должно осуществляться с соблюдением международных стандартов в социальной сфере, в области природоохраны, защиты прав человека и при объявлении тендеров", - уверен Альтмайер.

По его словам, Пекин должен обеспечить Берлину справедливый доступ к рынкам, способствовать передаче технологий, а также устранять различные торговые и инвестиционные барьеры.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас раскритиковал Италию за поддержку китайского проекта. "Если некоторые государства думают, что с китайцами можно заключить хитрые сделки, то однажды они удивятся, когда проснутся в зависимости", - сказал он.

Как известно, Италия, несмотря на международную критику, поддержала инициативу Китая по созданию "Нового шелкового пути".

На торжественной церемонии в Риме премьер-министр Италии Джузеппе Конте и Си Цзиньпин подписали декларацию о намерениях, в соответствии с которой Китай в ближайшее время инвестирует несколько миллиардов евро в развитие стратегически важных торговых портов Генуя и Триест и расширит сотрудничество с Италией в целом ряде сфер.

Напомним, ранее Китай пообещал выделить 124 млрд долларов на развитие инфраструктурного проекта "Шелковый путь".