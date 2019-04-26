Си Цзиньпин пообещал "новый шелковый путь" без коррупции

Председатель КНР и глава Коммунистической партии страны Си Цзиньпин пообещал реализовывать инициативу по созданию "Нового шелкового пути"- транспортного коридора, который напрямую свяжет Китай с Европой.
Об этом он заявил в Пекине на открытии двухдневного форума "Один пояс - один путь", передает Deutsche Welle.
Си Цзиньпин подчеркнул, что при развитии транспортного маршрута КНР будет придерживаться политики "нулевой терпимости к коррупции".
Во встрече принимают участие почти 40 глав государств и правительств, десятки министров и представители более 100 стран мира.
В частности, Германию на форуме представляет министр экономики и энергетики Петер Альтмайер. Свою позицию он обозначил еще перед началом встречи.
"Развитие инфраструктуры между Европой и Азией - это важная тема. Однако оно должно осуществляться с соблюдением международных стандартов в социальной сфере, в области природоохраны, защиты прав человека и при объявлении тендеров", - уверен Альтмайер.
По его словам, Пекин должен обеспечить Берлину справедливый доступ к рынкам, способствовать передаче технологий, а также устранять различные торговые и инвестиционные барьеры.
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас раскритиковал Италию за поддержку китайского проекта. "Если некоторые государства думают, что с китайцами можно заключить хитрые сделки, то однажды они удивятся, когда проснутся в зависимости", - сказал он.
Как известно, Италия, несмотря на международную критику, поддержала инициативу Китая по созданию "Нового шелкового пути".
На торжественной церемонии в Риме премьер-министр Италии Джузеппе Конте и Си Цзиньпин подписали декларацию о намерениях, в соответствии с которой Китай в ближайшее время инвестирует несколько миллиардов евро в развитие стратегически важных торговых портов Генуя и Триест и расширит сотрудничество с Италией в целом ряде сфер.
Напомним, ранее Китай пообещал выделить 124 млрд долларов на развитие инфраструктурного проекта "Шелковый путь".