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США ввели санкции против главы правительства Чечни

Госдеп обладает достоверной информацией о причастности Муслима Хучиев к пыткам.

США ввели санкции против главы правительства Чечни
Фото: investigator.org.ua

Госдепартамент США ввел санкции в отношении председателя правительства Чеченской Республики Муслима Хучиева в связи с его причастностью к серьезным нарушениям прав человека.

Об этом сообщает Голос Америки.

Согласно американским законам, когда государственный секретарь владеет достоверной информацией о том, что иностранные должностные лица причастны к коррупции или грубому нарушению прав человека, эти лица и их ближайшие родственники не имеют права въезда в США.

"Департамент обладает достоверной информацией о причастности Муслима Хучиев к пыткам", - говорится в сообщении Государственного департамента США.

Санкции также распространяются на супругу Хучиева Сапият Шабазову.


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