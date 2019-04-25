Беларусь возобновила поставки бензина в Украину и Польшу

Беларусь частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину и Польшу.

Об этом сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов, передает "Интерфакс".

"Было принято решение удовлетворить частично потребности иностранных контрагентов, с которыми заключены контракты на поставку нефтепродуктов", - сказал Сизов.

"Принято решение о поставке порядка 32 тыс. тонн дизельного топлива в направлении Украины, 8 тыс. тонн дизельного топлива в направлении Польши и порядка 10 тыс. тонн автомобильных бензинов также в направлении украинского рынка", - добавил он.

Сизов также отметил, что из-за получения некачественной нефти и остановки поставок на территорию Украины и Польши компания потеряла около 100 млн долларов.

Напомним, в апреле Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов (бензин, керосин, топливо для реактивных двигателей) в Украину, Польшу и страны Балтии. Накануне по нефтепроводу "Дружба" в Беларусь начала поступать некачественная российская нефть с повышенным содержанием органических хлоридов. Из-за некачественной нефти белорусские НПЗ резко сократили переработку, а "Белнефтехим" и Белорусская нефтяная компания ограничили экспорт светлых нефтепродуктов - бензина и дизтоплива.

Сообщалось, что Украине придется заместить до 180 тыс. тонн белорусского дизтоплива.