Через неделю украинцы смогут бесплатно менять оператора без потери своего номера

Абонент сможет сохранить за собой не только основной номер, но и код оператора мобильной связи.

С 1 мая украинцы смогут бесплатно менять мобильного оператора без потери своего номера. Об этом сообщает Itc.ua.

Данную услугу поддержат самые крупные операторы в Украине: «Киевстар», Vodafone, Lifecell.

Отмечено, что при переходе к новому оператору, абонент сохраняет за собой не только основной номер, но и код оператора мобильной связи, услугами которого он пользовался с самого начала регистрации номера.

Операторы также запустят специальную услугу информирования тех абонентов, которые не знают, что их собеседники сменили оператора. Перед соединением каждый раз будет звучать соответствующее голосовое предупреждение. Однако, услугу, можно будет отключить.

Переходной период с одного оператора на другого, занимает три дня. В это время абонент сможет свободно пользоваться своим номером. Прервать данную операцию можно будет только в первые 36 часов после подачи заявки. По завершению этой процедуры абоненту выдадут новую SIM-карту.

Сама услуга вместе с новой SIM-картой - бесплатная. После перехода на нового оператора абонент сможет самостоятельно выбрать один из доступных тарифных планов, либо за него это сделает автоматика.

Остаток на счету предыдущего оператора, можно будет вернуть, подав соответствующее заявление с указанием реквизитов банковского счета для зачисления остатка в ближайшем центре обслуживания абонентов старого мобильного оператора.

Напомним, 25 марта 2019 года в России решили создать мобильный оператор для военных. Подконтрольный Министерству обороны Российской Федерации оператор "Воентелеком", по данным реестра Роскомнадзора, получил лицензию виртуального оператора (Mobile Virtual Network, MVNO) на пять лет для работы по всей стране.