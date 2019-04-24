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В Одессе прокуратура направила в суд дело "черных риелторов"

Группа злоумышленников подделывала документы на квартиры умерших людей.

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт по делу "черных риелторов". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Досудебное расследование установило, что фигуранты переоформляли квартиры на подставных лиц, а затем продавали их гражданам. Объектами недвижимости были квартиры, в которых долгое время никто не проживал или их жильцы умерли.

Подставные лица, используя поддельные документы, в том числе и паспорта граждан Украины, выдавали себя за несуществующих лиц и представлялись другими именами. Тем самым вводили в заблуждение нотариусов и покупателей недвижимости. По такой схеме участники ОПГ совершили продажу шести объектов недвижимости на сумму свыше 7,7 миллиона гривен. Кроме того, фигуранты пытались завладеть еще двумя квартирами стоимостью свыше 3 млн гривен.

Фото: npu.gov.ua

Правоохранители установили организатора и трех участников организованной преступной группы, а также тех, кто за вознаграждение ходил на встречи с нотариусами и покупателями. Участников ОПГ и ее "лидера" суд взял под стражу, а подставных лиц заключил под круглосуточный домашний арест.

Организатор ОПГ пытался за 10 тыс. долларов США выйти из СИЗО под домашний арест, однако в начале апреля прокурора, который согласился на это, задержали при получении взятки.

Фото: npu.gov.ua

Во время проведения мероприятий по документированию коррупционной деятельности прокурора, правоохранители обнаружили и место нахождения арсенала оружия, принадлежащего подозреваемому "риелтору". В тайнике оперативники изъяли 577 единиц боеприпасов: гранаты, гранатометы, тротиловые шашки и другое оружие.

Фото: npu.gov.ua

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