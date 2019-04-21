В Одессе пожилая женщина выжила, выпав с девятого этажа

Пострадавшая зацепилась за балкон шестого этажа и повисла на крыше.

В Одессе, на поселке Котовского, пожилая женщина выпала из окна девятого этажа и чудом выжила, зацепившись при падении за балкон.

Об этом сообщается на сайте ГосЧС области.

Отмечается, что женщина зацепилась за балкон шестого этажа и повисла на крыше.

"Учитывая, что припаркованные к многоэтажному дому автомобили не позволили установить автолестницу, работники ГосЧС с использованием спасательной веревки вытащили пострадавшую через балкон верхнего этажа и передали ее работникам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении ведомства.

К работам были привлечены две единицы пожарно-спасательной техники и семь человек личного состава.

Напомним, в январе пьяный киевлянин выжил, прыгнув в Днепр с моста Метро.