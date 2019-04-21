«Связной» для преЗЕдента
«Связной» для преЗЕдента
ЦИК утвердил бюллетень на второй тур президентских выборов
ЦИК утвердил бюллетень на второй тур президентских выборов
OCCRP установила механизм вывода Коломойским и Боголюбовым $5,5 млрд из Приватбанка
OCCRP установила механизм вывода Коломойским и Боголюбовым $5,5 млрд из Приватбанка
Суд отменил поручительство Коломойского по Приватбанку
Суд отменил поручительство Коломойского по Приватбанку
Супругу Зеленского внесли в базу "Миротворца" (обновлено)
Супругу Зеленского внесли в базу "Миротворца" (обновлено)
​Помпео перед вторым туром поговорил не только с Порошенко, но и с Зеленским
​Помпео перед вторым туром поговорил не только с Порошенко, но и с Зеленским
Порошенко предупредил о возможности Майдана после победы Зеленского
Порошенко предупредил о возможности Майдана после победы Зеленского
С начала войны на Донбассе Зеленский четыре раза слетал в Москву, - "Схемы"
С начала войны на Донбассе Зеленский четыре раза слетал в Москву, - "Схемы"
Шоу получилось. Дебаты не очень
Шоу получилось. Дебаты не очень
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Во Львовской области фура сбила ребенка на пешеходном переходе

Водитель бензовоза не успел остановиться.

Во Львовской области фура сбила ребенка на пешеходном переходе
Фото: Виталий Мирошниченко

На трассе Киев-Чоп водитель бензовона сбил ребенка на пешеходном переходе. 9-летний мальчик погиб на месте, сообщает региональное управление полиции.

Трагедия произошла в субботу, 20 апреля, около 11:30 утра в г. Запросов Львовской области. Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу. Водитель автомобиля в одной полосе притормозил, чтобы пропустить ребенка, а водитель фуры, который двигался в другой полосе, не успел остановиться.

Водитель фуры - 55-летний житель Ивано-Франковской области. Свидетели аварии пытались учинить над ним самосуд на месте, но вмешалась полиция и забрала мужчину для проведения экспертизы. Водитель задержан, суд изберет ему меру пресечения в ближайшее время.

Водителю бензовоза грозит до восьми лет лишения свободы.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также