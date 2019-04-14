Двое украинцев погибли в ДТП в Польше

В результате ДТП в Польше в ночь на воскресенье, 14 апреля, погибли двое граждан Украины, еще два человека получили травмы. Об этом сообщает Польское радио.

Авария произошла около Кентшина в Варминско-Мазурском воеводстве.

По предварительным данным, легковой автомобиль врезался в дерево на обочине дороги. В аварийной службе сообщили, что сила удара была настолько мощной, что двигатель отбросило на 12 метров, мотор загорелся.

На месте ДТП погибли двое украинцев 23 и 30 лет. Водитель и третий пассажир, оба - граждане Грузии, получили травмы.

"Погибли пассажиры, которые сидели на правой стороне автомобиля. У тех, кто был рядом с водителем, были пристегнуты ремни безопасности, а пассажир с заднего сиденья, вероятно, не был пристегнут ремнем безопасности", - сообщила представитель полиции в Кентшине Моника Данеляк.

Причины аварии не сообщаются. Полиция проверяет информацию о пьяном вождении.

Напомним, в конце марта трое украинцев погибли в результате наезда автомобиля в Польше. Пешеходы шли по проезжей части неосвещенной дороги.