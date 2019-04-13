В Венгрии осудили 51 украинца за подделку документов для получения гражданства

В венгерском городе Ньиредьхаза районный суд вынес приговоры в отношении 51 гражданина Украины, которых обвиняют в подделке документов при получении венгерского гражданства. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря суда Далма Решана в субботу сообщает издание Mukachevo.net.

Судебное решение было принято 11 апреля.

"12 обвиняемых приговорены к условным приговорам - от 2 до 10 лет заключения. На 39 украинцев, которые пытались мошенническим способом получить гражданство Венгрии, наложены штрафы в размере 50 тыс. форинтов (около 5 тыс. грн. - ред.)", - сообщил Решан.

Самый большой срок получили двое обвиняемых, имеющих двойное гражданство Венгрии и Украины. Они признали, что прибегали к мошенничеству и фальсификации, чтобы помочь другим украинцам получить гражданство Венгрии за денежное вознаграждение.

“Обвиняемые искали граждан Украины, которые не владеют венгерским языком, а позже и тех, которые хорошо владеют. Далее изготавливались украинские паспорта, где одни фотографии заменялись на другие. Таким образом удавалось подавать фальшивые документы другими лицами и проходить тест на знание венгерского языка в районных отделениях", - пишет издание.

Отмечается, что мошенническая схема работала с 2014 года.

Как информации издания, по состоянию на начало 2019 Генпрокуратура Венгрии возбудила по меньшей мере 370 дел против украинцев за подделку документов на получение венгерского гражданства.

Напомним, в прошлом году в Польше разоблачили преступную группу, которая переправляла украинцев в Британию по поддельным документам. За польские документы украинцы платили от 2 до 3 тыс. евро.