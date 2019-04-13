Помпео заявил, что РФ осуществила незаконное вторжение в Венесуэлу

Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал российскую политику в отношении Каракаса. Об этом он заявил в пятницу, 12 апреля, во время визита в Чили, передает Немецкая волна.

"Прилет российских военных и открытие тренировочного центра в Венесуэле представляет собой очевидную провокацию", - заявил Помпео.

Он предостерег власти РФ от "эскалации и без того опасной ситуации" в Венесуэле, а также обвинил Москву в поддерживании связей с "авторитарными лидерами" Кубы и Никарагуа.

"Россия продает оружие, распространяет ложь, она рассеивает все типы пропаганды в этих странах", - добавил Помпео.

Кроме того, Помпео считает, что РФ присутствует в этой стране как "враждебная сила", вопреки воле законных властей Венесуэлы, передает Радио Свобода.

"Россия уже осуществила интервенцию, уже осуществила. Они пошли против руководства Венесуэлы. Они вторглись туда, не имея на это права, они вмешались без разрешения. У них нет согласия венесуэльского народа на то, чтобы там присутствовать, они пребывают там как враждебная сила", - высказался Помпео в интервью пуэрториканскому телеканалу Mega TV.

Он напомнил, что Соединенные Штаты не признают легитимность президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого поддерживает Россия, и настаивают на том, что законный лидер Венесуэлы - глава контролируемого оппозицией парламента Хуан Гуайдо.

Напомним, в начале апреля США расширили санкции против Венесуэлы. Под действие новых ограничительных мер попали34 нефтяных танкера.