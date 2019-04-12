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Польша не пустила в свои воды российский парусник из-за курсантов из Керчи на борту

Ранее учебное судно «Седов» не получило разрешение на вход в территориальные воды Эстонии.

Польша не пустила в свои воды российский парусник из-за курсантов из Керчи на борту
Фото: novotroitsk.info

Правительство Польши не дало согласия на вход российского парусника «Седов» с курсантами из Керчи на борту в польские территориальные воды. Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь МИД Польши Ева Сувара, передает Крым.Реалии.

«Решение премьера отрицательное. Мы считаем, что допуск парусника в территориальные воды Польши противоречил бы политике уважения территориальной целостности Украины и непризнания аннексии Крыма», – цитирует слова пресс-секретаря Польское агентство печати.

Также в МИД Польши напомнили о требовании к России освободить захваченных в ноябре 2018 года украинских моряков.

Ранее российское учебное судно «Седов» не получило разрешение на вход в территориальные воды Эстонии из-за присутствия на борту курсантов Керченского морского технологического университета.

Посольство России в Эстонии сообщило, что расценивает запрет российскому учебному судну «Седов» на планировавшийся 13-14 апреля этого года заход в территориальные воды страны как «недружественный акт эстонских властей», осуществленный накануне предстоящей поездки в Москву президента Керсти Кальюлайд.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

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