В России заочно арестовали Анатолия Гриценко (обновлено)

Перед этим РФ объявила Гриценко в международный розыск.

Следственный комитет РФ просит Басманный суд Москвы заочно арестовать бывшего министра обороны Украины, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Об этом сообщают российские СМИ.

Гриценко в России обвинили в "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории России". Как уточнила пресс-секретарь суда Юнона Царева, он также объявлен в розыск.

"В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении А. Гриценко заочной меры пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск", - заявила представитель суда, не уточнив дату заседания.

По ее словам Гриценко заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам ч. 205.2 УК РФ ("публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в сети Интернет").

"По версии Следкома РФ, Гриценко в 2014 году в ходе прямой трансляции телерадиокомпании "Студия 1+1" выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории РФ путем подрыва железнодорожных поездов. Второй эпизод связан с его призывами в эфире телеканала "112 Украина" 2 июля 2017 года к осуществлению террористической деятельности на территории Москвы и Таганрога", - пишет ТАСС.

Обновление. Вечером 12 апреля Московский суд заочно арестовал Анатолия Гриценко.

"Постановлением Басманного районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании в отношении обвиняемого Гриценко заочной меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала представитель суда в комментарии российскому государственному агентству ТАСС.

Спикер суда добавила, что "мера пресечения начнет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию или с момента его задержания на территории РФ".

Напомним, Гриценко принимал участие в выборах президента Украины 31 марта 2019 года. В его пользу сняли свои кандидатуры мэр Львова Андрей Садовый, бывший журналист Дмитрий Гнап и нардеп Дмитрий Добродомов. В первом туре Гриценко набрал 6.91% голосов.