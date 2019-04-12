Дело Савченко и Рубана направили в Броварской горрайонный суд

Это уже пятый суд, которому поручили рассмотрение дела по сути.

Надежда Савченко и Владимир Рубан на заседании суда в Чернигове

Киевский апелляционный суд поручил дело депутата Надежды Савченко и главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана Броварскому горрайонному суду Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Сегодня, 12 апреля, Апелляционный суд рассмотрел вопрос изменения территориальной подсудности уголовного производства.

Таким образом, Броварской суд обязан начать рассматривать дело Савченко и Рубана.

Накануне коллегия судей Дарницкого райсуда взяла самоотвод по этому делу.

Напомним, ранее от рассмотрения дела Савченко-Рубана отказались (взяли самоотвод по собственной инициативе или по ходатайству защитников) суды Славянска, Чернигова, а также Соломенский райсуд Киева.

Срок ареста Савченко и Рубана истекает в понедельник, 15 апреля.

30 июля 2018 года Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины завершили расследование уголовного производства в отношении Савченко и Рубана по подозрению в терроризме.