Коллегия судей Дарницкого райсуда взяла самоотвод по делу Савченко-Рубана

Это уже четвертый отвод перед началом рассмотрения дела по сути.

Коллегия судей Дарницкого районного суда Киева взяла самоотвод при рассмотрении дела депутата Верховной Рады Надежды Савченко (внефракционная) и главы организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана, обвиняемых в терроризме. Об этом написал адвокат Валентин Рыбин на своей странице в Фейсбуке.

"Дарницкий районный суд г. Киева 10.04.19 удовлетворил отвод всей коллегии и теперь дело Надежды Савченко и Владимира Рубана снова едет в Киевский апелляционный суд" - написал Рыбин.

Суд не рассмотрел ходатайство прокуратуры о продлении ареста обвиняемых.

Напомним, это уже четвертый отвод судей по делу Савченко-Рубана: сначала обвинительный акт передали в Славянский горрайонный суд Донецкой области, после отвода судей дело передали в Чернигов. Там оказалось, что у судей нет права на работу с гостайной, коллегия заявила о самоотводе. После этого дело вернулось в Киев - в Соломенский райсуд, где судьи также взяли самоотвод. 8 апреля Апелляционный суд поручил дело Дарницкому суду Киева.

30 июля 2018 года Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины завершили расследование уголовного производства в отношении Савченко и Рубана по подозрению в терроризме.