В ЦИК отреагировали на просьбу главного раввина Украины относительно выборов

Центральная избирательная комиссия рассмотрит обращение главного раввина Украины и Киева Моше Реувена Асмана о продлении работы некоторых избирательных участков в день проведения второго тура выборов Президента 21 апреля из-за Песаха, но законодательство предусматривает конкретное время голосования без возможности его изменения.

Об этом сообщила глава Центризбиркома Татьяна Слипачук в эфире "Украинского радио".

Слипачук задали вопрос, как повлияет на голосование граждан то, что на 21 апреля приходится Вербное воскресенье у православных, Пасха - у католиков и Песах - у иудеев, а также возможно ли продление в связи с этим работы избирательных участков.

"Могу сказать одно: к сожалению, закон устанавливает очень конкретные нормы относительно времени голосования. Это норма закона, а не решение ЦИК установить начало голосования с 7 утра, а не с 8:00 и завершить его не в 20:00, а в десять вечера", - сказала она.

При этом Слипачук напомнила, что по закону всех, кто до 20:00 пришел на участок, но не успел проголосовать, обязаны запустить в помещение и дать возможность проголосовать.

"Других возможностей закон не устанавливает. То, что на 21-е приходится столько религиозных праздников, - это неким образом вопрос, я его понимаю. Письмо поступит в ЦИК, и мы, безусловно, будем его рассматривать и думать, как ответить. Но я все же прошу наших граждан обратить внимание, что закон предусматривает условия осуществления волеизъявления в день голосования, в том числе относительно времени голосования", - сказала она.

Ранее главный раввин Украины Моше Реувен Асман направил в ЦИК обращение с просьбой продлить до 22:30 работу 21 апреля хотя бы одного избирательного участка в каждом большом городе, чтобы исповедующие иудаизм граждане Украины могли проголосовать на выборах Президента, поскольку они приходятся на второй день праздника Песах (Пасхи), в который по иудейским законам запрещена какая-либо работа до восхода звезд.

Напомним, второй тур выборов президента Украины состоится в воскресенье, 21 апреля. В 2019 году иудеи встретят Песах на заходе солнца в пятницу, 19 апреля, продлится он до субботы, 27 апреля.