Второй тур выборов президента Украины назначен на 21 апреля

Он состоится через две недели.

Центральная избирательная комиссия назначила второй тур выборов президента Украины. Об этом сообщили на заседании ЦИК, передает Укринформ.

"Предлагается на основании протокола ЦИК от 7 апреля 2019 о результатах голосования в день очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 ... провести повторное голосование по очередным выборам президента Украины, назначив его на воскресенье, 21 апреля 2019 года. Включить в избирательный бюллетень Владимира Зеленского и Петра Порошенко ", - сказала председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

Согласно результатам первого тура выборов, за шоумена Владимира Зеленского отдали голоса 30,24% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 15,95% избирателей.