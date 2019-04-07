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ЦИК объявил окончательные результаты первого тура выборов президента

Явка составила 63,53%.

ЦИК объявил окончательные результаты первого тура выборов президента
Фото: zhizn.info

Центральная избирательная комиссия подсчитала все голоса украинцев и официально объявила, что во второй тур президентских выборов выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Об этом сообщила в воскресенье, 7 апреля, глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Окончательные результаты голосования выглядят так:

  • Владимир Зеленский - 30,24% (5 714 034)
  • Петр Порошенко - 15,95% (3 014 609)
  • Юлия Тимошенко - 13,40% (2 532 452)
  • Юрий Бойко - 11,67% (2 206 216)
  • Анатолий Гриценко - 6,91% (1 306 450)
  • Игорь Смешко - 6,04% (1 141 302)
  • Олег Ляшко - 5,48% (1 141 332)
  • Александр Вилкул - 4,15% (784 274)
  • Руслан Кошулинский - 1,62% (307 244)
  • Юрий Тимошенко - 0,62% (117 693)
  • Александр Шевченко - 0,57% (109 078)
  • Валентин Наливайченко - 0,22% (43 239)
  • Ольга Богомолец - 0,17% (33 966)
  • Геннадий Балашов - 0,17% (32 872)
  • Роман Бессмертный - 0,14% (27 182)
  • Виктор Бондарь - 0,11% (22 564)
  • Юлия Литвиненко - 0,10% (20 014)
  • Юрий Деревянко - 0,10% (19 542)
  • Сергей Тарута - 0,10% (18 918)
  • Игорь Шевченко - 0,09% (18 667)
  • Инна Богословская - 0,09% (18 482)
  • Юрий Кармазин - 0,08% (15 965)
  • Владимир Петров - 0,08% (15 587)
  • Виталий Скоцик - 0,08% (15 118)
  • Сергей Каплин - 0,07% (14 532)
  • Александр Мороз - 0,06% (13 139)
  • Виктор Кривенко - 0,04% (9243)
  • Василий Журавлев - 0,04% (8453)
  • Илья Кива - 0,03% (5869)
  • Андрей Новак - 0,02% (5587)
  • Александр Ващенко - 0,02% (5503)
  • Николай Габер - 0,02% (5433)
  • Александр Соловьев - 0,02% (5331)
  • Руслан Ригованов - 0,02% (5230)
  • Александр Данилюк - 0,02% (4648)
  • Виталий Куприй - 0,02% (4508)
  • Аркадий Корнацкий - 0,02% (4494)
  • Сергей Носенко - 0,01% (3114)
  • Роман Насиров - 0,01% (2579)

Явка на выборах президента Украины составила 63,53%. В голосовании приняли участие18 893 864 избирателей с 26 млн 770 тыс 419 человек. 22 600 бюллетеней признаны недействительными.

Председатель ЦИК объявила, что ни один кандидат в первом туре не получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, что является основанием для решения ЦИК о проведении второго тура голосования, который будет назначен на 21 апреля.

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