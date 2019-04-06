Порошенко уволил Куйбиду с должности президента Академи госуправления

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Василия Куйбиды с должности президента Национальной академии государственного управления. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Следующим указом Порошенко назначил на эту должность временно исполняющего обязанности - первого вице-президента академии Анатолия Савкова.

Василий Куйбида в 2007 году был советником Виктора Ющенко, на выборах того же года снова прошел в парламент от блока "Наша Украина - Народная самооборона".

В декабре 2007 назначен министром регионального развития и строительства во втором правительстве Юлии Тимошенко. После победы на президентских выборах 2010 года Виктора Януковича и отставки Кабмина Тимошенко потерял свой пост.

Возглавлял партию "Народный рух" с 2012 по 2014 годы. В 2014 году он баллотировался в президенты Украины и набрал 0,06% голосов избирателей. На парламентские выборы 2014 года партий свой список не выставляла.