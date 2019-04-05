Музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук записал обращение к избирателям, в котором прокомментировал ход выборной кампании и призвал требовать у кандидатов в Президенты конкретные ответы на вопрос, какой они видят Украину через 5 лет и каковы конкретные пути реализации этого видения.

"Давайте разберемся, о чем же на самом деле все говорят? Будут дебаты или не будут. Где они состоятся. Кто их будет модерировать. Кто, какие анализы при этом должен сдавать. Разве это те вещи, которые действительно позволят нам сделать осознанный выбор?", - сказал он.

Вакарчук заявил, что он как избиратель хотел бы знать ответ на вопрос, как тот или иной кандидат в Президенты собирается внедрять в Украине верховенство права.

"Какая программа реформирования судебной системы? Как они собираются возвращать домой наших военнопленных и политических заключенных, находящихся сейчас в российских тюрьмах? Каким образом они собираются возвращать оккупированные Крым, Донбасс? Как их полномочия и политический капитал они используют для того, чтобы заменить коррупцию равным правилам для всех? И, наконец, каким они видят будущее украинской армии и какие конкретные пути для внедрения такого видения?", - заявил общественный деятель.

Он отметил, что на протяжении всей президентской кампании содержание подменяется формой. "Идет постоянное соревнование цветов и слоганов. Пафос против юмора. Билборды против Инстаграма. Молебен против сериала".

"Дорогие избиратели, не дайте подменить смысл - формой. Требуйте у кандидатов в Президенты конкретные ответы на вопрос, какой они видят Украину через 5 лет? И каковы конкретные пути реализации этого видения. Содержание важнее, чем форма", - резюмировал Вакарчук.

Напомним, накануне первого тура президентских выборов Вакарчук призвал украинцев не голосовать "по приколу".