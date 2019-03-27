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Вакарчук призвал украинцев не голосовать на выборах президента "по приколу"

"Изменения - не случайность, они требуют настойчивости, а не нетерпеливости".

Вакарчук призвал украинцев не голосовать на выборах президента "по приколу"
Святослав Вакарчук
Фото: стоп-кадр

Музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук призвал украинцев голосовать на выборах президента ответственно и напомнил, что свобода - это не авантюра.

Об этом говорится в его видеообращении в Фейсбуке.

"Выборы президента Украины для меня не "прикол". Тысячи наших соотечественников, в том числе молодых людей, отдавали свою жизнь и отдают прямо сейчас для того, чтобы мы с вами могли свободно выбирать. Помните об этом. Голосуем ответственно! Голосуем не "по приколу"!", - написал Вакарчук в комментарии.

Музыкант подчеркнул, что "свобода - не авантюра и требует ответственности, а не саркастического равнодушия".

"Изменения - не случайность, они требуют настойчивости, а не нетерпеливости. И наконец, победа - это не персональная амбиция, она требует надежной команды, а не случайных людей, собранных на хайп", - добавил Вакарчук.

Напомним, ранее Вакарчук предложил три условия для выбора своего кандидата в президенты.

Вакарчук в 2018 году рассматривался социологами одним из наиболее рейтинговых кандидатов в Президенты. Однако, в конце января 2019-го он заявил, что не будет баллотироваться. Тем не менее он не исключил участие в политической жизни страны и предложил украинцам выбрать название для его будущей команды.

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