НАПК передало в полицию материалы о возможных неправомерных взносах в избирательный фонд Зеленского

Национальное агентство по предупреждению коррупции передало в Национальную полицию материалы о неправомерных взносах в избирательный фонд кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Об этом сообщила член НАПК Наталья Корчак.

"Есть второй случай передачи в Национальную полицию материалов о возможных признаках уголовного преступления в отношении распорядителя накопительного счета избирательного фонда кандидата на пост Президента Украины Владимира Зеленского. Выявлены нарушения в осуществлении добровольных взносов физических лиц в избирательный фонд на общую сумму 3 778 032,63 грн", - написала она в фейсбуке.

По словам Корчак, реагируя на требование НАПК , распорядитель в Госбюджет вернул только 90 632,00 грн. В свою очередь НАЗК повторно сообщило распорядителю о предоставлении взносов с нарушениями, и о том, что все средства, от которых распорядитель счета должен отказаться (согласно части 8 статьи 43 ЗУ "О выборах Президента Украины").

"Как уже стало понятно, распорядитель отказался не от взносов лиц, которые согласно Закону не имеют права осуществлять такие взносы, а от получения письма НАЗК относительно поступления взносов с нарушениями. Отныне он будет иметь дело с Нацполицией. Честные выборы - это уважение к закону. Даже для тех, кому "закон - не писан", - резюмировала Корчак.

Ранее СБУ сообщила о подозрении киевлянке, внесшей на счета партии 2,2 млн гривен от подставных лиц.