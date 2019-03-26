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Суд отказался признать незаконной просьбу Порошенко к патриарху Варфоломею о предоставлении томоса

"Истцом был неправильно выбран способ защиты нарушенного права".

Суд отказался признать незаконной просьбу Порошенко к патриарху Варфоломею о предоставлении томоса
Президент Украины Петр Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей I во время встречи в Стамбуле, 9 апреля 2018.
Фото: пресс-служба президента

Окружной административный суд Киева отказался признать незаконной просьбу президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Об этом сообщается на сайте суда.

Отмечается, что во вторник, 26 марта, суд завершил рассмотрение дела по иску общественной организации "Неправительственная организация "Верховенство права" к Порошенко относительно установления факта отсутствия у него компетенции (полномочий) вмешиваться в деятельность церкви и религиозных организаций.

Речь в иске шла о законности направления обращения к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии ПЦУ.

"Рассмотрев материалы дела, исследовав имеющиеся доказательства, суд установил, что истцом был неправильно выбран способ защиты нарушенного права. В связи с этим суд отказал в удовлетворении иска", - отмечается в сообщении.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном суде.

Напомним, в апреле прошлого года Верховная Рада приняла проект постановления №8284 в поддержку обращения президента Украины к константинопольскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине.

15 декабря 2018 года православные церкви в Украине провели объединительный собор. 5 января Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ, а 6-7 января его получил предстоятель единой украинской православной церкви Епифаний.

3 февраля в Софийском Соборе состоялась церемония интронизации (на светский манер - инаугурации) Епифания.

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