Прокуратура закрыла дело против владельцев "Гавриловских курчат"

Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство против бывшего депутата Рады от Партии регионов Евгения Сигала и его жены Марины Сигал, которых подозревали в организации незаконного птичьего могильника и загрязнении окружающей среды в Киевской области

Об этом говорится в материалах суда, передают "Українськi Новини".

Супруги Сигал являются владельцами предприятия "Агромарс" (торговая марка "Гавриловские курчата"), в июне 2018 года прокуратура сообщила им о подозрении в создании преступной организации и в загрязнении окружающей среды около Вышгорода, что нанесло ущерб на сумму более 250 млн гривен.

Они были арестованы Печерским районным судом Киева, но вышли под залог 5 млн гривен.

Отмечается, что прокурор ГПУ 6 февраля текущего года вынес постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действия супругов Сигал состава уголовного преступления.

В подозрении отмечалось, что нарушения должностными лицами ООО "Комплекс Агромарс" правил экологической безопасности, а именно - загрязнение земельных участков, повлекло ущерб в сумме 19,6 млн гривен. Кроме того, осуществление выбросов загрязняющих веществ в воздух нанесло ущерб государству на сумму 36,7 млн гривен, а систематическое осуществление незаконной добычи полезных ископаемых общегосударственного значения (подземных вод) привело к убыткам государства на сумму 197,5 млн гривен.

Супруги Сигал отметили, что все три преступления, инкриминируемые им, опровергнуты в судах. По их словам, загрязнение земучастков произошло из-за того, что 12 октября 2017 года "неожиданно пропало электроснабжение их птицефабрики, что привело к отключению вентиляционной системы в бройлерной и, соответственно, к удушению и массовой гибели птиц". Сотрудники "Агромарса" вывезли и захоронили отходы и тушки птиц в урочище "Каланча" в Вышгородском районе. Супруги Сигал утверждали, что это была вынужденная и временная мера.

Более того, они предъявили прокуратуре решения административного суда об отмене наложенного на них штрафа за загрязнение земучастков.

Также владельцы "Гавриловских курчат" получили решения судов о незаконности предъявления им материальных претензий относительно использования подземных вод и загрязнения атмосферы.

Напомним, 8 июня 2018 года правоохранители задержали Сигала и его жену по подозрению в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды. Им сообщил о подозрении и арестовали с залогом 80 и 90 млн гривен соответственно.

15 июня Апелляционный суд снизил размеры залога до 5 млн гривен, и супруги Сигал вышли из-под стражи.