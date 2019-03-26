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В Германии опровергли поставку пистолетов-пулеметов MP5 для полиции Украины

"Не было никаких переговоров, не говоря уже о подписании контрактов".

В Германии опровергли поставку пистолетов-пулеметов MP5 для полиции Украины
Heckler & Koch HK MP5
Фото: militaryfactory.com

Немецкая оружейная компания Heckler&Koch заявила, что не ведет переговоры о поставке пистолетов-пулеметов MP5 для полиции Украины.

Об этом сказал "Немецкой волне" представитель компании Флориан Бокерманн.

По его словам, с украинской стороной "не было никаких переговоров, не говоря уже о подписании контрактов".

Кроме того, Бокерманн подчеркнул, что Heckler&Koch уже некоторое время придерживается в своей деятельности так называемой "стратегии зеленых стран". Она предусматривает, что компания поставляет оружие только в определенные страны. Среди них, в частности, страны ЕС и НАТО, приближенные к НАТО страны или те, относительно которых у немецкого правительства есть особый интерес с точки зрения политики безопасности.

Украина же ни к одной из этих групп не принадлежит, согласно действующей политикой компании заключение соглашения с Киевом выдается фактически невозможным, отметил Бокерманн.

Напомним, глава Национальной полиции Сергей Князев впервые сообщил о планах перейти на немецкие пистолеты-пулеметы Heckler&Koch MP5 еще летом 2018 года. В конце марта 2019 года он сказал, что закупка МР5 - уже решенный вопрос.

Пистолет-пулемет MP5 является разновидностью автоматического оружия, использующего для стрельбы пистолетный патрон 9х19 мм Парабеллум, 10×25 мм или 10×22 мм Смит и Вессон.

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