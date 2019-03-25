​Киевские власти и полиция подписали трехлетний меморандум с "Муниципальной стражей"

Количество "стражей" выросло уже до 400 человек.

Киевская горадминистрация, полиция и профильный комитет Киевсовета в понедельник подписали трехлетний меморандум об обеспечении правопорядка и безопасности в Киеве с общественным формированием "Муниципальная стража".

Об этом говорится на сайте КГГА.

Стороны договорились согласовывать мероприятия, направленные на профилактику и противодействие преступности на территории столицы.

Личный состав "Муниципальной стражи" насчитывает более 400 человек. Сейчас это формирование помогает полиции обеспечивать общественный порядок и безопасность в городе путем совместного патрулирования.

"Формирование полностью координирует свою деятельность и работает совместно с Национальной полицией в городе Киеве. К тому же, все члены общественного формирования проходят специальное обучение в органах полиции. Мы надеемся, теперь сотрудничество «Муниципальной стражи» с полицией будет более скоординированным и эффективным", - сказал мэр Киева Виталий Кличко.

В церемонии подписания меморандума, кроме Кличко, приняли участие начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, начальник управления патрульной полиции в Киеве Юрий Зозуля, глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам законности, правопорядка и борьбы с коррупцией Олег Бондарчук, начальник "Муниципальной стражи" Игорь Мари.

Общественное формирование по охране правопорядка "Муниципальная стража" начало работать в Киеве летом 2017 года. Оно работает на общественных началах, но город выделяет деньги на его финансирование. В 2018 году "Муниципальную стражу" включили в число исполнителей целевой программы "Безопасная столица", благодаря чего ей выделили 3,7 млн гривен из бюджета на закупку форменной одежды, раций, спецсредств, бензина.

В 2019 году финансирование выросло уже до 21 млн гривен.