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Павел Гриб написал официальное заявление о начале голодовки

После осмотра врачей его переведут в отдельную камеру.

Павел Гриб написал официальное заявление о начале голодовки
Павел Гриб
Фото: Громадське

Украинский политзаключенный Павел Гриб написал официальное заявление о голодовке. Теперь его поместят в отдельную камеру СИЗО, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Леонид Петрашис, передает Интерфакс.

"Гриб в понедельник написал официальное заявление о голодовке, теперь он будет осмотрен врачом и переведен в отдельную камеру. Члены ОНК предупредили его, что в связи с голодовкой он не сможет принимать прописанные ему препараты от гастрита, и это может негативно отразиться на здоровье осужденного", - сказал Петрашис.

22 марта суд в Ростове-на-Дону приговорил к шести годам лишения свободы тяжелобольного украинца Павла Гриба, признав его виновным в "подстрекательсте к терроризму".

Отец политзаключенного, Игорь Гриб, заявил, что сыну необходима неотложная операция, иначе есть риск возникновения внутреннего кровотечения, которое приведет к смерти. У Павла Гриба синдром портальной гипертензии, он инвалид детства.

19-летний украинец Павел Гриб был похищен в Беларуси 24 августа 2017 года. Его обнаружили в российском СИЗО, спецслужбы РФ предъявили ему обвинение в терроризме.

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