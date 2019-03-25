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​Судье из Рахова сообщили о подозрении во взяточничестве

Судье инкриминируют ч.3 ст.368 Уголовного кодекса.

​Судье из Рахова сообщили о подозрении во взяточничестве
Суд в Рахове
Фото: zakarpattya.net.ua

Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий 25 марта сообщил о подозрении во взяточничестве судье Раховского районного суда Закарпатской области.

Пресс-служба САП сообщила, что, по версии следствия, он получил 10 тысяч гривен за принятие решение в пользу заявителя по гражданскому делу о взыскании долга.

Судье инкриминируют ч.3 ст.368 Уголовного кодекса - получение неправомерной выгоды.

Имя судьи не указано, но на сайте Раховского суда говорится, что 20 марта детективы НАБУ проводили следственные действия по месту жительства судьи Ивана Тулика.

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