Йованович призвала украинцев проголосовать на выборах

Посол США в Украине Мари Йованович призвала украинцев прийти на избирательные участки и проголосовать 31 марта на президентских выборах. Об этом говорится в видеообращении, опубликованном на странице посольства США в Украине.

"США поддерживают народ Украины в ожидании свободных, справедливых и безопасных выборов, которые состоятся в Украине на следующей неделе. И мы призываем украинскую власть, гражданское общество и всех граждан внести свой вклад в украинскую демократию", - сказала Йованович.

По словам посла США, демократия работает только при условии активного участия граждан.

"Знаете ли вы, где будете через неделю? Если вы все еще не планируете голосовать на выборах, я призываю вас сделать это. Демократия работает только при условии активного участия граждан. И выборы - это то, как мы определяем, кто будет нашими лидерами, и мы говорим им, что ожидаем от их действий", - отметила Йованович.

Напомним, выборы президента в Украине состоятся через неделю - 31 марта.