Нацполиция взяла окружные избирательные комиссии под круглосуточную охрану

Национальна полиция 23 марта взяла под охрану все окружные избирательные комиссии. Об этом говорится на сайте ведомства.

"С сегодняшнего дня [23 марта] мы взяли под охрану все избирательные комиссии - их 199. Для обеспечения безопасности их работы по всей стране круглосуточно привлечены более 400 сотрудников полиции», - заявил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.

По его словам, сейчас полиция взяла под контроль доставку избирательных бюллетеней в окружные избирательные комиссии. В конце следующей недели полицейские будут охранять также участковые избирательные комиссий.

Кроме того, Фацевич сообщил, что за прошедшие сутки в полицию поступило 145 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. За девятью фактами сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

"Всего с начала предвыборной кампании зарегистрировано 3787 заявлений и сообщений, из которых по 202 полиция открыла уголовные производства. Среди них 93 связаны с нарушением избирательного законодательства, а 109 - с проведением предвыборной кампании. Также полицейские составили 606 административных протоколов", - рассказали в полиции.

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