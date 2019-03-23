В отделении банка в Одесской области обнаружили "черную" кассу для подкупа на выборах

В Одесской области обнаружили "черную" кассу для подкупа на выборах

В Одесской области правоохранители выявили факты незаконной организации избирательного процесса в пользу одной из политических сил. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Сеть распространили на территории пяти районов области: Балтского, Подольского, Окнянского, Кодымского и Савранского.

"Черная" касса находилась и работала в режимном помещении одного из отделений "ПриватБанка" в Подольске, а именно в служебном кабинете руководителя отделения. Гражданка с 2011 года занимает должность начальника структурного подразделения банка еще задолго до перевода банковского учреждения в статус государственного", - говорится в сообщении.

Правоохранители застали руководителя отделения во время распределения 1 млн 300 тыс. гривен на будущее вознаграждение подконтрольным членам комиссий и наблюдателям.

В зависимости от размера избирательного участка представителям комиссий планировали платить 2-3 тыс. грн.

Во время обысков правоохранители изъяли списки с личными данными избирателей, сведениями о возможной симпатии кандидатам на выборах, записи с распределением денег между волонтерами и представителями избирательных комиссий. Также правоохранители зафиксировали схему контроля за голосованием через подконтрольных лиц.

Уголовное расследование ведется по ч.3 ст. 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права), ч. 4 ст.160 (Подкуп избирателя) УК Украины. Наказание за нарушение избирательного законодательства предусматривает до 7 лет заключения.

Ранее в полиции назвали четыре наиболее распространенные схемы подкупа избирателей.