Синоптики предупредили об усилении ветра в субботу на всей территории Украины.

Из-за сильного ветра обесточены почти 100 населенных пунктов в шести областях

Из-за сложных погодных условий в Украине остаются обесточенными 94 населенных пункта в шести областях. Об этом сообщили в ГосЧС.

“В Сумской области обесточены 30 населенных пунктов, в Полтавской - 16, Днепропетровской - 20, в Черниговской - 13, Донецкой - 12, Запорожской - 3 населенных пункта”, - говорится в сообщении.

В Черниговской области из-за сильного ветра повреждены дома и повалены деревья.

"22 марта в Чернигове в результате сильного шквалистого ветра повреждено покрытие крыши магазина на площади 700 кв.м и кровли офисного здания на площади 300 кв.м. В с. Анисов Черниговского района повреждено покрытие крыши школы на площади 200 кв.м.", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об усилении ветра на территории Украины в субботу, 23 марта. До конца дня ожидаются порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый).

Также из-за дневного прогрева воздуха 23-24 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, 12 марта ветер вынес из окон Апелляционного суда Киева архивные дела.